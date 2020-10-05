​​​​​​​′مشروع وجرائم تركيا هي استكمال لمشروع وجرائم داعش لمحو الهوية الكردية′

تجمعت العشرات من عضوات المؤسسة الدينية للمرأة، ووقفة المرأة الحرة ومنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، وأدلين ببيان للرأي العام، تزاماً من اقتراب الذكرى السنوية لهجمات الاحتلال التركي على مدينتي سريه كانيه وكري سبي.

وحملت المشاركات صور الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل الشهيدة هفرين خلف التي استشهدت على يد مرتزقة الدولة التركية في 12 تشرين الأول على الطريق الدولي.

وقرئ البيان من قبل أميرة العزو مديرة المؤسسة الدينية في إقليم الجزيرة، والتي استنكرت الهجمات التركية على مناطق سريه كانيه وكري سبي، وأوضحت بأن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته هي استكمال لجرائم مرتزقة داعش التي عجز عن إتمامها في محو الهوية الكردية.

ودعت أميرة العزو كافة الشعوب إلى للانتفاض في وجه الاحتلال التركي، وجرائمه التي يرتكبها بحق الإنسانية، وقالت: "نؤكد على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر على الإرهاب والفاشية".

وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقوى العالمية للوقوف في وجه الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق شعوب المنطقة والإنسانية تحت حجج وذرائع واهية.

وبيّنت أميرة العزو بأن الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا هي استكمال لمشروع داعش الذي كان ينوي إبادة الشعوب الحرة وطمس هويتهم، وخاصة الإيزيديين منهم، والتي بدأت عام 2014، وانهتها بطولات وحدات حماية الشعب والمرأة ووحدات حماية شنكال.

ونوهت أميرة العزو إلى أن النظام التركي أظهر وجهه الحقيقي عبر هجماته على سريه كانيه وكري سبي، وحقيقة نواياه وقالت: "حيث جاء ليؤكد للعالم بأنه الوجه الآخر والحقيقي لمشروع داعش الإرهابي في المنطقة".

وأكدت أميرة العزو بأن الاحتلال التركي تعمد قتل وتجهير سكان مدينتي سريه كانيه وكري سبي، والاستيلاء على ممتلكاتهم وتغيير ديمغرافية المنطقة بشكل ممنهج.

ودعت أميرة العزو باسم المؤسسة الدينية للمرأة الجميع للتضامن مع أهالي سريه كانيه وكري سبي ومناصرة قضيتهم وقضية شعب شمال وشرق سوريا، والعمل على إخراج الاحتلال التركي ومرتزقته من الأراضي السورية.

(كروب/أ ب)

ANHA