​​​​​​​′ما يحدث حول شنكال مؤامرات قذرة ذات أبعاد سياسية توسعية′

تنديدًا بالاتفاقات التي تحصل بين حكومة بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني حول مصير شنكال وأهله خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة الحسكة شارك فيها الآلاف من الأهالي.

التظاهرة نُظمت من قبل الإدارة الذاتية بالتنسيق مع مؤتمر ستار، وتجمع الأهالي أمام بلدية الشعب في حي غويران بمدينة الحسكة، حاملين أعلام قوات سوريا الديمقراطية وأعلام مؤتمر ستار.

وأتجه المتظاهرون باتجاه الملعب البلدي في الحي مع رفع لافتات كتب عليها "لا للاقتتال، حان وقت الوحدة الوطنية، سنقاوم أي اتفاق يستهدف وجودنا وكرامتنا، الاتفاقات التي لا تتماشى مع إرادة الشعوب لا تقبل به أبدًا" وشعارات تحيي مقاومة أهالي شنكال.

وعند الوصول إلى أمام الملعب وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر عبد الله، والتي قالت في مستهل حديثها "في ظل الظروف الراهنة الحساسة والخطرة التي تتعرض لها مناطقنا بشكل عام، وشنكال بشكل خاص، لمؤامرات قذرة ذات أبعاد سياسية توسعية، فقد أُبرمت مؤخرًا اتفاقية بين حكومة بغداد وإقليم كردستان من أجل السيطرة على شنكال".

وأضافت سمر عبد الله "هذه الاتفاقية التي تدخلت فيها قوى خارجية وعلى رأسها تركيا، وتسعى من خلال أدواتها في المنطقة من أجل تطبيق مشروعها الإخواني".

ونوهت سمر أن حكومة إقليم كردستان تعاني من الإفلاس على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والدبلوماسي ناهيك عن الأزمة الداخلية التي تعصف بها، وبذلك تقوم بتصدير هذه الأزمات إلى الخارج.

وبيّنت سمر عبد الله أن "هذا الاتفاق هو إبادة جديدة بحق إرادة اهلنا في شنكال الذي تعرضوا عبر التاريخ لأكثر من 72 أبادة بدءًا بالإبادة على يد الدولة العثمانية وانتهاءً بداعش".

وطالبت الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة المجتمع الدولي بالتحرك والقيام بواجبه الأخلاقي تجاه أهالي شنكال.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال.