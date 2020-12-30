​​​​​​​′لم تكن هناك أسر عراقية في سريه كانيه قبل الاحتلال′

أصدر ما يسمّى المجلس المحلّي التابع للاحتلال التركيّ في مدينة سري كانيه، قراراً لاستخراج بطاقات شخصيّة للاجئين العراقيين، وذلك في إطار مساعي الاحتلال لتغيير ديمغرافية المنطقة من خلال عمليات التوطين.

وفي هذا السياق أجرت وكالتنا لقاء مع الرئيس المشترك لبلدية الشعب في مدينة سري كانيه لقمان عيسى, وقال في مستهلّ حديثه: "كانت مدينة سري كانيه قبل الهجوم التركي مع مرتزقته، خليطاً متجانساً من كافّة مكوّنات وطوائف شمال وشرق سوريا".

وأضاف عيسى: "لم تكن أسر من اللاجئين العراقيين موجودة في سري كانيه قبل الهجوم التركي على المدينة في الـ9 من شهر تشرين الأول عام 2019, كوننا من سكّان مدينة سري كانيه الأصليّين، فإنّ تلك الأسر الموجودة الآن في سري كانيه والتي يتمّ تجنيسها من قبل المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي قد دخلت إلى المنطقة عن طريق تركيا بعد احتلالها".

′الهدف هو تغيير ديمغرافية المنطقة′

وبيّن عيسى في حديثه: "إنّ هدف تركيّا من تجنيس اللاجئين العراقيين الذين كانوا مع مرتزقة داعش، هو تغيير ديمغرافية المنطقة، والعمل مع ما يسمّى بالجيش الوطني، وبالتالي تحقيق مصالح دولة الاحتلال التركيّ في المنطقة، لذلك تزجّ بتلك الأسر العراقية في المناطق التي احتلّتها كعفرين وسري كانيه والباب وإعزاز وكري سبي/ تل أبيض".

وأشار عيسى إلى أنّ تلك المحاولات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركيّ في المناطق المحتلّة كتجنيس الأسر، الهدف منها هو إيهام الرأي العام العالمي بأنّ هناك شعوباً متجانسةً تعيش في تلك المناطق التي تسيطر عليها.

وطالب الرئيس المشترك لبلدية الشّعب في مدينة سري كانيه، لقمان عيسى في ختام حديثه: "المنظّمات الدولية والحقوقية بالتدخّل وإيقاف التغيير الديمغرافي الحاصل في المدينة, والعمل من أجل إخراج المحتلّ التركيّ مع مرتزقته منها، وإعادة سكّانها الأصليين المهجّرين إليها".

(إ)

ANHA