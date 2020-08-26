​​​​​​​′لدينا شك في تعاطف وتعامل منظمة اليونيسيف مع الاحتلال التركي ومرتزقته′

على خلفية قطع الاحتلال التركي ومرتزقته المياه القادمة من محطة علوك الواقع في سري كانيه المحتلة عن مدينة الحسكة، زار يوم أمس وفد من منظمة اليونيسيف، ضم كلًّا من الرئاسة المشتركة لمديرية المياه وممثل اليونيسف بدمشق وممثل مكتب اليونيسيف في قامشلو، محطة الحمة في مقاطعة الحسكة، للاطلاع على واقع المياه في المدينة.

الزيارة جاءت للتأكد من أن الاحتلال التركي قد قطع مياه محطة علوك عن أكثر من مليون شخص، وخلال الزيارة اطلع الوفد بنفسه على عدم صحة الأخبار التي تروجها تركيا ومرتزقتها حول تشغيلها لآبار علوك.

كما تفقد وفد اليونيسيف الآبار التي تم حفرها من قبل مديرية المياه في مقاطعة الحسكة في منطقة الحمة الواقعة 11 غرب مدينة الحسكة.

قطع المياه عن المنطقة يأتي استكمالًا لسلسة الانتهاكات التركية بحق شعوب شمال وشرق سوريا وسوريا بشكل عام، وسط صمتٍ دولي، فقد سبق لمرتزقة تركيا أن استخدموا المياه كسلاح في الأزمة السورية، إذ استخدموها ضد أهالي مدينتي دمشق وحلب، واليوم يستخدمونها ضد أهالي مدينة الحسكة وريفها.

الناطق باسم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة الحسكة، عبد الرزاق محمد، تساءل خلال تصريحه لوكالة أنباء هاوار ANHA، "ألا تعلم منظمة اليونيسيف بأن الاحتلال التركي ومرتزقته قد قطعوا المياه منذ ما يقارب العام عن مدينة الحسكة؟".

′على اليونيسف الضغط على الاحتلال التركي بدل تفقد مشروع الحمة′

ولفت محمد، أن عمل منظمة اليونيسيف يكمن في الضغط على الاحتلال التركي، من أجل تحييد المياه وعدم استخدامها كسلاح ضد شعب المنطقة، بدلًا من تفقد مشروع الحمة قيد العمل.

وقال الناطق باسم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة الحسكة، عبد الرزاق محمد، في نهاية حديثه "بدلًا من الضغط على الاحتلال التركي، ومعاقبته على سياسته الاحتلالية والتعطيش، تقول أنها جاءت لتتأكد بأن مشروع الحمة التي عملت عليه الإدارة الذاتية سيكون حلًّا ناجحًا لمشكلة المياه أم لا، لدينا شك بتعاطف وتعامل منظمة اليونيسيف مع الاحتلال التركي ومرتزقته".

هذا ويشير مراقبون إلى أنه من واجب منظمة اليونيسيف والأمم المتحددة وجميع الدول التي تدعي الديمقراطية والإنسانية، وأصحاب القرار الضغط على الاحتلال التركي لترك سياسته القمعية.

(هـ ن)

ANHA