​​​​​​​′إلغاء نظام الرئاسة المشتركة هو محاربة للفكر والقيم النضالية في شمال وشرق سوريا′

في ظل النجاحات التي حققتها شعوب مناطق شمال وشرق سوريا عامة، باتت مسألة نظام الرئاسة المشتركة وتولّي المرأة للمناصب العليا وانخراطها في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية مصدر قلق للأطراف الخارجية.

ففي هذه المرحلة التي تتطلب جهودًا لوحدة المكونات واللُّحمة الوطنية يطالب المجلس الوطني الكردي بإلغاء التّعليم باللغة الكردية، ومفهوم الرئاسة المشتركة.

الرئاسة المشتركة جوهر الحياة الاجتماعية

وفي هذا السياق قالت ميسون محمد عضوة وقفة المرأة الحرة في إدارة المرأة إن نظام الرئاسة المشتركة هو جوهر الحياة الاجتماعية، وقد تحقق بانتصارات المرأة.

وأضافت: إن الهدف من إلغاء نظام الرئاسة المشتركة هو محاربة الفكر والقيم النضاليّة التي تحققت في شمال وشرق سوريا، وهذه النظام لم يشمل الكرد فحسب بل انضم إليها المكون الأرمني والشركسي والعربي للعمل على تطبيق مبدأ ينطوي تحت راية واحدة وهي التعايش المشترك.

ورفضت ميسون محمد مطالب المجلس الوطني وقالت: "لم ولن نسمح بذلك لأن نهجنا هو نهج الشهداء".

وقالت ناديا الجاسم عضوة مجلس نوّاب المرأة في مجلس الرقة المدني إن مطالب المجلس الوطني هو بسبب التخوف من النظام المشترك القائم بين الجنسين والذي ظهرت نجاحاته على مستوى مناطق الشّرق الأوسط.

وفي نهاية الحديث شدّدت ناديا الجاسم على ضرورة تكاتف مختلف الطوائف والأقليات في وجه الجرائم والمخططات الاحتلالية.

لا نقبل بأي مشروع يستهدف نظامنا

ومن دير الزور أشارت هيام الأحمد العضوة في إدارة المرأة إن: "هذه المناطق أصبحت مثالاً يُحتذى به في جميع دول العالم، حيث تعيش على هذه الجغرافية مختلف الطوائف وكل منهم يمارس هويته".

وأضافت قائلة" "يعمل الاحتلال والمجلس الوطني على تفكيك هذا الترابط بين المكونات، فإلغاء نظام الرئاسة المشتركة دليل على غايتهم، لذلك فإننا لا نقبل بأي مشروع يستهدف مناطقنا ونظامنا".

(س و)

ANHA