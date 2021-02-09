​​​​​​​′هدف المؤامرة كسر إرادة الشعب المناضل من أجل الحرية′

بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، نظم مؤتمر ستار في قرية الريحانة التابعة لبلدة أم مدفع محاضرة تستنكر فيها المؤامرة الدولية.

وألقيت المحاضرة في مدرسة "بارين كوباني" بحضور العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية، وأهالي القرية، بعد بالوقوف دقيقة صمت، من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، أفين باشو، وقالت فيها "الهدف من اعتقال القائد عبدالله أوجلان هو كسر إرادة الشعوب الداعية إلى الحرية ومنع انتشار فكر وفلسفة القائد".

وأضافت أفين باشو "القائد عبدالله أوجلان لم يستسلم للمؤامرة التي حكيت ضده، بل قاوم بكل إرادة من أجل حرية الشعوب المظلومة والمتعطشة للحرية، ففكر القائد يدعم حرية الإنسان وحقوقه في المجتمع".

واعتقلت الدولة الفاشية التركية القائد أوجلان بتاريخ الـ 15 من شهر شباط عام 1999 وتم فرض العزلة عليه".

وبيّنت أفين أن الاحتلال التركي يحاول بمختلف السبل استهداف الشعوب الحرة والنيل من إرادتها، ويهاجم كل من يعارض سياسته الهمجية.

واختتمت أفين باشو حديثها بالتأكيد على رفع مستوى النضال لإفشال المؤمرة الدولية، وقالت "الواجب على جميع النساء والعالم الالتفاف حول القائد أوجلان وتصعيد النضال في وجه المؤامرة الدولية".

الشدادي

وفي ناحية الشدادي نظم مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي محاضرة في مركز الحزب بالناحية، تحدث خلالها الإداري في الحزب، مهيدي الدغيم، عن كيفية اعتقال القائد عبدالله أوجلان ضمن مؤامرة دولية حيكت لإفشال المشروع الديمقراطي الذي أعلنه أوجلان.

وقال الدغيم إن المؤامرة باءت بالفشل "لأننا اليوم نعيش بفكر القائد ونبني مشروعه الذي بدأه، وسنبقى كل يوم نطالب برفع العزلة عنه، وسنرفع من وتيرة نضالنا حتى نحقق المشروع الديمقراطي في مناطق شمال وشرق سوريا".

ومن جهتها قالت الإدارية في مؤتمر ستار بالناحية، رهف العلي، إن "العزلة المفروضة على القائد تأكيد على نجاح مشروعه، وتخوفها من أفكاره ومعتقداته".

وأنهت رهف العلي كلمتها بالقول "نحن في حركة المرأة نعمل اليوم بأفكاره وأقواله، وسنكون أسس ومرتكزات المقاومة والنضال حتى يتحقق المشروع الديمقراطي في المنطقة، وسنصعّد من مقاومتنا بهدف رفع العزلة عن القائد عبدالله أوجلان".

وانتهت المحاضرتان بالشعارات التي تؤكد رفع سوية النضال.

(كروب/هـ ن)

ANHA