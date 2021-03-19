​​​​​​​′علينا تصعيد النضال من أجل القائد لان القائد هو الشعب′

الدعوات غزت مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت الشعوب بالكشف عن وضع القائد عبدالله أوجلان المعتقل في سجون الاحتلال التركي منذ 22 عامًا، حيث تفرض عليه دولة الاحتلال عزلة مشددة في معتقله بجزيرة إمرالي، وتمنع أسرته أو محاميه من لقائه، على الرغم من تقديم عشرات الطلبات لزيارته والتي لم تلقَ إلا الرفض من قبل المحاكم التركية.

وخرجت شعوب المنطقة سواء الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة أو الشارع العربي الذي تعرّف إلى فكر القائد، للتظاهر وإلقاء البيانات والخطب التي تطالب بالكشف عن صحته.

مراسلنا في كوباني رصد آراء الأهالي هناك، الذين أكدوا أن صحة القائد عبدالله أوجلان وفك العزلة عنه من أولويات شعوب المنطقة ككل.

أوجلان أوسو من مدينة كوباني سلط الضوء على الظلم الذي مارسته الفاشية التركية على القائد عبدالله أوجلان على مدار الـ 22 عامًا من اعتقاله، وشدد مطالبته للشعب الكردي خاصة بأنه "يجب أن نكون أهلًا للمستوى الذي وصلنا إليه بفضل فكر وتضحيات القائد عبدالله أوجلان، وأن نناضل وننتفض حتى الكشف عن وضعه الصحي وإجبار الفاشية التركية على فك العزلة عنه".

وأضاف أوسو "القائد عبدالله أوجلان ليس قائد الشعب الكردي فقط، بل هو قائد كافة الشعوب المناضلة والساعية إلى الحرية، لأنه قائد أممي سار ولا يزال على طريق الحق والمساواة والعدل".

وبدوره وصف المواطن علاء الدين أحمد "القائد عبدالله أوجلان بأنه قائد إنساني، ناضل من أجل الإنسانية جمعاء، وسنكون في وجه الدولة التركية الفاشية ونناضل من أجل القائد، والدرب الذي رسمه لنا هو درب الحق والإنسانية".

وشدد علاء الدين أحمد على ضرورة الانتفاض في وجه الفاشية التركية، وقال: "يجب على شعبنا في كافة المناطق داخل كردستان وخارجها وكل شخص مناضل ومطالب بالحرية والديمقراطية الانتفاض والخروج إلى الساحات حتى الكشف عن صحة القائد".

ومن جانبها استنكرت المواطنة سوزدار خليل ممارسات دولة الاحتلال التركي والانتهاكات بحق القائد عبدالله أوجلان، وقالت "نستنكر الظلم الذي تمارسه دولة الاحتلال التركي على القائد عبدالله أوجلان، ووجود القائد بات يمثل وجود الشعب الكردي خاصة وشعوب المنطقة بشكل عام، وحان الوقت لنثبت ذلك".

وتابعت: "كفى للسياسة التي تمارسها الدولة التركية الفاشية بحق شعبنا، أناشد الجميع رفع صوت الحق في وجه الفاشية التركية، وحان الوقت الذي تعبّر فيه الشعوب عن حبها وولائها للقائد ".

(د أ)

ANHA