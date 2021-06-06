وتوافد الأهالي إلى خيمة العزاء التي نصبها مجلس عوائل الشهداء في قرية كوندي مزن بناحية شيراوا، لتقديم واجب العزاء لذوي الطفلة الشهيدة زينب حسين إبراهيم التي استشهدت أمس في القصف التركي.

مراسم العزاء بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل خيرو حسين عزّى بالطفلة الشهيدة.

وتحدث عن سياسات دولة الاحتلال التركية التي تمارسها بحق أهالي عفرين في ناحية شيراوا، وقصفها القرى الآهلة بالسكان وارتكاب المجازر بحقهم،

وأشار حسين إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته إلى جانب جرائمهم وانتهاكاتهم، يواصلون استهداف السكان الأصليين لعفرين والنازحين إليها قبيل احتلالها، لتهجيرهم مرة أخرى.

وبعدها ألقيت كلمة باسم حركة الشبيبة الثورية من قبل زين عبدو، التي عاهدت بدورها السير على خطا الشهداء، مؤكدة أن الاحتلال التركي ومرتزقته ومنذ أكثر من ثلاثة سنوات يستهدفون أهالي عفرين في قرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بهدف النيل من إرادتهم ومقاومتهم.

وفي سياق الحديث، ذكّرت زين بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي بحق عشرة مدنيين ثمانية منهم أطفال في ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء في الـ 2 من كانون الأول عام 2019.

ومن جانبه تحدث الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين محمد نعسو، وقال إن "هناك مؤامرة تحاك ضد أهالي المنطقة على كافة الصعد، يسعون من خلالها إلى كسر إرادة الشعب والنيل منها".

وأوضح إن الاحتلال التركي ومرتزقته يضيقون الخناق على القرى المحاصرة في ناحية شيراوا من خلال قصفها بشكل يومي بهدف إفراغها واحتلالها.

وفي ختام حديثه، أكد نعسو أن القوى الاستعمارية تسعى إلى القضاء على الكرد في الأجزاء الأربعة من كردستان، "ولكن مقاومتنا وإصرارنا على البقاء تفشل جميع مخططات العدو".

وبعدها قرئت وثيقة الطفلة الشهيدة زينب إبراهيم وسلمت لذويها، لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة شيراوا وعفرين.

(كروب/ س ر)

ANHA