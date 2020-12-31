​​​​​​​′الاحتلال التركي يوطن أسر مرتزقة داعش في سري كانيه′

يومًا بعد يوم تتضح نية الاحتلال التركي في تغيير ديمغرافية المنطقة، وتغيير نموذجها السكاني، كما في مدينة سري كانيه المحتلة، وذلك من خلال توطين أسر المرتزقة في المدينة، بالإضافة إلى نقل الأسر العراقية التي أتت إلى المنطقة إبان سيطرة داعش على المنطقة، واستخراج البطاقات الشخصية لهم.

وعن هذا الموضوع أجرت وكالتنا لقاء مع الإداري في مجلس ناحية سري كانيه سابقًا، علاء العلي، قال فيه "يعمل المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي في مدينة سري كانيه في الوقت الراهن على استخراج بطاقات أو جنسية للأسر العراقيّة داخل المدينة، وذلك لتغيير ديمغرافية المدينة وطمس ثقافتها وهويتها".

وتابع العلي: "نحن أهالي مدينة سري كانيه وأعضاء إدارتها الاجتماعية نعلم أنه لم تكن هناك أسر عراقيّة في المدينة، ولكن بعد احتلال المدنية وصلتنا معلومات بوجود هذه الأسر في المدينة".

وأوضح العلي: "بحسب معلوماتنا، فإن هذه الأسر العراقية هي أسر مرتزقة داعش وكانت تقطن في مخيم الهول، وبعد دخول الاحتلال التركي ومرتزقته إلى مدينة سري كانيه توجهت هذه الأسر إلى مدينة سري كانيه، عن طريق التهريب، كما توجد اليوم في مدينة سري كانيه أسر من إدلب وحمص وحماة ومناطق أخرى".

′تغيير الاسم فقط من داعش إلى الجيش الوطني′

وأكد العلي في نهاية حديثه: "المرتزقة الذين يسمّون أنفسهم بالجيش الوطني السوريّ هم داعش نفسه، ولكن أسماءهم تغيّرت، والدليل على ذلك عندما شاهدنا مؤخّرًا رفع المرتزقة أعلام داعش وسط المدينة، فهذا يؤكد وجود داعش في المنطقة وتحت الحماية التركية".

وروّج المجلس المحلي لمدينة سري كانيه التابع للاحتلال التركي بعد اتخاذه قرارًا رسميًّا باستخراج بطاقات شخصية للأسر العراقية، عبر عدد من الناشطين المحليين بأن هذه الأسر العراقية الموجودة حاليًّا في مدينة سري كانيه كانت تسكن سابقًا في مخيم المبروكة الواقع غرب مدينة سري كانيه بمسافة 20كم.

وفي السياق ذاته، أجرت وكالتنا لقاءً مع رياض مرعي الإداري السابق في مخيم المبروكة، للحديث عن صحة ما يتمّ تداوله عن تلك الأسر.

′العوائل العراقية تمّ ترحيلها من مخيم المبروكة إلى مخيم الهول عام2017′

أشار مرعي في بداية حديثه: "في الفترة الأخيرة سمعنا أنّ الأسر العراقية الموجودة الآن في مدينة سري كانيه، كانت تقطن سابقًا في مخيم المبروكة، ولكن لا صحة لما يتمّ تداوله، فقد قمنا في إدارة المخيم بترحيل هذه الأسر العراقية من مخيم المبروكة في الشهر الـ 4من عام 2017 إلى مخيم الهول".

وأنهى مرعي حديثه بالقول: "الاحتلال التركي ومرتزقته يهدفون من خلال إسكانهم الأسر الأجنبية في مدينة سري كانيه إلى عملية تغيير ديمغرافي كبيرة وعملية تطهير عرقي بحق المدينة وشعبها".

(إ)

ANHA