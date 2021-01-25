​​​​​​​′علىENKS   ترك الائتلاف واحترام القيم التي تحققت بفضل تضحيات شهدائنا′

يطالب أهالي شمال وشرق سوريا عامة، والكرد خاصة المجلس الوطني الكردي ENKS الابتعاد عن الائتلاف السوري، والدولة التركية، وان يكونوا جادين في تحقيق الوحدة الوطنية.

وكالتنا التقت بعدد من الشّخصيات الكردية في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة للحديث عن مطالبهم من المجلس الوطني الكرديّ، لتحقيق آمالهم بالوحدة الوطنيّة.

′على المجلس الوطني الكردي الابتعاد عن من يرتكب الجرائم بحق الشعب′

محمد باقي كوتي قال "على المجلس الوطني الكردي احترام المكتسبات التي تحقّقت بفضل تضحيات الشّهداء، وأن يبتعد عن الائتلاف السوري والدولة التركية وعدم الجلوس معها إلى طاولة واحدة، وأن يعود للوقوف إلى جانب أبناء المنطقة ومساندتهم، كون الدولة التركية والمرتزقة التابعين لها يرتكبون الجرائم بحقّ شعوب المنطقة عامّةً، والشعب الكردي بشكل خاصّ".

وأشار محمد باقي كوتي بأن تحقيق الوحدة الوطنية مهم جداً لحماية مكتسبات الثورة، وأضاف "نحن كشعب كرديّ في المنطقة مطلبنا هو الوحدة بين جميع الأحزاب الكردية في المنطقة وأن تكون لهم مرجعيّة موحّدة، وفي ظلها يتم تحقيق مطالب الشّعب وحماية مكتسبات الثورة".

′مطلبنا هو ان يبتعد المجلس الوطني الكردي عن الائتلاف والدولة التركية′

ومن جانبه قال رضوان خلف من أهالي مدينة تل تمر، "نحن كشعب كرديّ في شمال وشرق سوريا بشكل عام، وأهالي تل تمر بشكل خاصّ، نطالب المجلس الوطني الكرديّ بالابتعاد الدولة التركيّة والائتلاف السوري وأن يجلس إلى طاولة الحوار للوصول إلى الوحدة الكردية".

قائلاً: "نحن الشّعب الكرديّ عامّة، متضامنون مع الاجتماعات الّتي حصلت بصدد الوحدة الكرديّة؛ لأنّها السبيل الوحيد لحماية وجودنا".

وتابع خلف: "في الآونة الأخيرة رأينا بأنّ المجلس الوطنيّ الكرديّ يحاول الابتعاد عن الحوار الكرديّ – الكرديّ، وذلك من خلال مطالبه التّعجيزيّة، وأكبر مثال على ذلك، في الذكرى السّنوية الثالثة لاحتلال مدينة عفرين، لم نرَ المجلس الوطني الكردي ندّد أو استنكر احتلال المدينة الكردية عفرين".

(إ)

ANHA