​​​​​​​′على PDK العمل لخدمة الشعب الكردي وليس لأعدائه′

بتاريخ 13 كانون الجاري، شنّت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، هجومًا على مواقع قوات الدفاع الشعبي في محيط قرية سيكري بمنطقة آمديا في باشور (جنوب كردستان)، ممّا أسفر عن إصابة ثلاثة من مقاتلي الكريلا.

نساء ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة استنكرن الهجمات، وقلن إنّها تخدم عدو الشعب الكردي الأوّل،وهو الاحتلال التركي.

المواطنة "عنود محمد" قالت: إنّ الهجوم الأخير لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على نقاط الكريلا معيب جدًا وسيلعنه التاريخ، وتابعت "جرى ذلك في وقت ننتظر فيه بفارغ الصبر تحقيق الوحدة الكردية بين الأطراف، وحل القضية الكردية وإعادة جميع أراضي كردستان المحتلة معًا".

وطالبت "عنود محمد" الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم الانجرار وراء المخططات التي تخدم الدولة التركية بالقول: "نحن شعب واحد لا فرق بين البيشمركة والكريلا، كلاهما يناضلان من أجل القضية الكردية، لذا عليهم الابتعاد عن الاقتتال الكردي ـ الكردي".

وبدورها بيّنت المواطنة "رازية دعدوش: " أنّه على الأحزاب الكردية توحيد صفوفّها، وليس إشعال القتال الكردي- الكردي، فكيف للكردي أن يقتل أخاه الكردي؟ لذلك علينا النضال والمقاومة معًا.

ومن جهتها حمّلت المواطنة "دلال جمعة" مسعود البرزاني مسؤولية ما يجري في جنوب كردستان وقالت: "ما جرى قبل أيام في جنوب كردستان معيب للغاية".

وطالبت دلال في ختام كلامها الحزب الديمقراطي الكردستاني يإيقاف الهجمات على مواقع الكريلا، والجلوس إلى طاولة واحدة وإجراء الحوارات، للوصول إلى حل يخدم الشعب الكردي وليس أعداء الشعب الكردي.

(س و)

ANHA