​​​​​​​’ثورة رج آفا هي صدى انطلاق رصاصة 15 آب‘

مقاومة الكريلا التي انطلقت بقيادة القيادي عكيد (معصوم قورقماز) حيث انطلقت الرصاصة الأولى ضد الدولة التركية في 15 آب 1984 في ناحية دهي التابعة لشمزينان ، دخلت عامها الـ 37 . انتشر صدى مقاومة 15 آب في الشرق الأوسط وفي سائر أنحاء العالم ، ومزقت ظلام فاشية 12 أيلول وحققت انبعاثة الشعب الكردي الكبرى ، ومع انطلاق ثورة روج آفا دخلت هذه المقاومة مرحلة أخرى .

ذوي الشهداء في منطقة ديرك في شمال وشرق سوريا قالوا إن الرصاصة الأولى التي انطلقت في 15 آب 1984 ، عززت ارتباط الشعب الكردي مع النضال .

شيخموس حسن وهو والد اثنين من شهداء الحرية، قال إن 15 آب تعتبر مرحلة تاريخية بالنسبة للشعب الكردي، وأضاف: "بخلاف جميع الانتفاضات السابقة، فإن لقفزة 15 آب أهمية تاريخية كبيرة. فمع انطلاق هذه المقاومة حقق الشعب الكردي مكاسب تاريخية وبدأ المشاركة في النضال بشكل فعال . ومع انطلاق الطلقة الأولى انتعشت آمال الجميع بالحرية في جميع أجزاء كردستان " .

حسن نوه إلى تاريخ الشعب الكردي شهد العديد من الانتفاضات، إلا أن جميع تلك الانتفاضات لم تستمر لفترات طويلة ولم تحقق أية انتصارات، وتابع قائلاً: "هذه الحركة التي انطلقت بقيادة القائد آبو تميزت واختلفت عن بقاي الانتفاضات العشائرية والقبلية الأخرى. فمع انطلاق الرصاصة الأولى صعّدت حركة الحرية من المقاومة، وحاربت ضد الذهنية الفاشية. القائد آبو نوه إلى ضرورة تصعيد النضال وبذلك كل ما يلزم من أجل حرية الشعب الكردي. مقاومة 15 آب أيقظت الشعب الكردي من حالة السبات، وكانت عاملاً مهماً لتصعيد نضال الحرية في جميع أجزاء كردستان " .

’ثورة روج آفا هي امتداد لقفزة 15 آب‘

شيخموس حسن نوه إلى أن البذور الأولى لثورة روج آفا وضعت منذ قفزة 15 آب، وأضاف قائلاً: "الرصاصة التي انطلقت في شمزينان، ارتدّ صداها اليوم في الحرب ضد مرتزقة داعش. ثورة روج آفا هي امتداد لقفزة 15 آب. ثورة روج آفا تحققت بفضل هذه الخطوات التاريخية. الشعب الكردي في شمال وجنوب وشرق كردستان وفي روج آفا شعر بحريته مع انطلاق ثورة 15 آب، والتفّ حول حزب العمال الكردستاني. كما أن الشباب استنفروا في كل أجزاء كردستان من أجل الانضمام إلى هذه الثورة" .

أسما مراد سامي (يادي أسما)، شاركت في العديد من مراحل الثورة في شمال وشرق سوريا، وترتدي اللباس الأسود منذ اعتقال القائد عبدالله أوجلان .

’انتشر نضال الحرية في روج آفا‘

أسما مراد قالت إن أحداً لم يتوقع أن يحقق حزب العمال الكردستاني في تلك الفترة كل تلك الانتصارات، وتابعت حديثها بالقول: "ففي الفترات السابقة تم سحق جميع الحركات الكردية التي ظهرت، وتم قتل قادتها وزعمائها. "

ونوهت أسما إلى أن الشعب الكردي تعرض للقمع والاضطهاد أيضاً خلال ثورة روج آفا، وأضافت بهذا الصدد: "وفي مواجهة ذلك توجّه العديد من الطلبة الجامعيين للانضمام إلى صفوف قوات الكريلا إيماناً بثورة 15 آب، وشاركوا في النضال من أجل حرية الشعب الكردي. ولولا أن الحركة بدأت بالكفاح المسلح في تلك الفترة لما كان بالإمكان الحديث اليوم عن ثورة روج آفا. تلك الرصاصة الأولى مهّدت لانطلاق ثورة روج آفا اليوم. يوجد الآن المئات من القادة الشباب الذي يسيرون على خطا الشهيد عكيد. هؤلاء الشباب هم الذين حققوا ثورة روج آفا على نهج الشهيد عكيد. هم الذين حرروا شنكال من مرتزقة داعش. ثورة روج آفا تحققت بناء على الأهداف الكبيرة التي وضعها القائد آبو . وقفزة 15 آب كانت بداية تحقيق تلك الأهداف " .

’بعد قفزة 15 آب حقق الشعب الكردي مكاسب عظيمة في الشرق الأوسط‘

أسماء مراد نوّهت إلى أن قفزة 15 آب كان لها تأثير كبير على الحركات السياسية في الشرق الأوسط، وقالت حول الموضوع: "مع تلك العملية الثورة حققت للشعب الكردي مكاسب سياسية وعسكرية كبيرة. الجميع في الشرق الأوسط بات يعرف الشعب الكردي. اليوم هناك العديد من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم انضموا إلى صفوف حركة الحرية من أجل التعرف على ثورة روج آفا. وهذا الأمر هو امتداد لقفزة 15 آب. ثورة روج آفا لها مكانتها بين حركة الحرية. وهذا امتداد لروح قفزة 15 آب. يجب علينا أن نصعّد النضال بروح 15 آب من أجل الدفاع عن أرضنا ضد الاحتلال والأعداء. يجب أن نعمل على تصعيد هذا النضال بمشاركة جميع الشعوب. جميع الشعوب التي تناضل اليوم ملتزمة بفكر وفلسفة القائد أبو. ولكي نتمكن من تصعيد هذا النضال ومحاسبة الأعداء والمحتلين، يجب علينا المقاومة بروح ثورة 15 آب، وأن نحقق الانبعاث في كل مكان " .

’15 آب أزال الظلام عن النساء‘

وحول تأثير قفزة 15 آب على نضال النساء من أجل الحرية قالت أسماء مراد: "قبل هذه الحركة كانت النساء سجينات جدران المنزل. عندما استشهدت ليلى قاسم، فإن حركة الحرية و من خلال إطلاق أول رصاصة في 15 آب أحيت ذكراها. تلك الرصاصة فتحت الطريق أمام نضال حرية المرأة. العشرات من النساء القياديات من أمثال زيلان وبيريتان ضحّين بأرواحهن من أجل حرية النساء. ومع انطلاق ثورة روج آفا شاركت النساء العربيات أيضاً وبفعالية كبيرة في النضال. يجب علينا الالتزام بالفكر والفلسفة التي طورها القائد آبو من أجل حرية النساء " .

محمد عبد العزيز حسو نوه بدوره إلى أن عملية 15 آب الثورية كانت بمثابة الانطلاقة للشعب الكردي، وتابع حديثه بالقول: "15 آب لم تقم فقط من أجل الشعب الكردي، بل إنها كانت تعني الانبعاث، من خلال انتشار أفكار وفلسفة القائد عبدالله أوجلان في سائر مناطق الشرق الأوسط، من خلال هذه العملية تم الـتأكيد لجميع الحركات التقليدية الأخرى، إنه لا بد من تصعيد الكفاح المسلح من قبل شعوب الشرق الأوسط من أجل تعزيز الحماية الجهورية. قفزة 15 آب أيقظت الشعب الكردي من حالة السبات العميق. فمع قوات تحرير كردستان التي تأسست في تلك العملية، يواصل الشعب الكردي الآن نضاله من أجل الحرية في جميع أجزاء كردستان. انتشر صدى هذه الحركة في كردستان وفي سائر مناطق الشرق الأوسط ، وأصبحت نموذجاً يحتذى به لسائر الشعوب " .

ANHA