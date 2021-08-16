​​​​​​​‘بدأنا بروح انطلاقة 15 آب لذلك فقد أثرت ثورتنا على المنطقة والعالم‘

انطلقت قفزة 15 آب في عام 1984 بقيادة القيادي الكبير عكيد، واليوم تزدهر أغصانها وتينع ثمارها في جميع أرجاء كردستان. وبفضل تلك القفزة تأسيس الجيش الكردي لأول مرة في تاريخ كردستان.

قفزة 15 آب مهدت الأرضية الأساسية ليمتلك الشعب الكردي إرادته ويخوض نضاله من أجل الحرية.

’بسبب أوضاع الشعب الكردي كان لا بد من قفزة 15 آب‘

الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطية هنأ القائد عبدالله أوجلان وذوي شهداء الحرية بمناسبة 15 آب، وقال بهذا الصدد: "قفزة 15 آب مباركة وقيّمة. في تلك الفترة ونظراً للظروف التي كان يعيش فيها الشعب الكردي، كان لا بد من إطلاق هذه الحملة. طبعاً تلك القفزة كانت نتيجة لنضال وجهود ومقاومة السجناء وحملات الإضراب عن الطعام، وكانت خطوة شجاعة".

’مع قفزة 15 آب استيقظ الشعب الكردي من حالة الركود‘

حسو نوه إلى تأثير قفزة 15 آب على سائر أجزاء كردستان، وأضاف: "كان لقفزة 15 آب تأثير كبير على كردستان. وبشكل خاص أن قفزة 15 آب تحولت إلى ثقافة بين أبناء الشعب الكردي. فمع قفزة 15 آب استيقظ الشعب الكردي من حالة الركود التي كان يعاني منها على مدى قرون. فمع إطلاق أول رصاصة في جبال كردستان، انتشر صدى الثورة والنضال، وبارك الشعب الكردي هذه الخطوة، لذلك كان لها تأثير كبير جداً على الشعب الكردي".

حسو أشار أيضاً إلى أن الفاشية التركية كانت قد فرضت الإبادة الجماعية على الشعب الكردي، ولم تكن تسمح للشعب الكردي بالانتفاضة ومواجهة هذه الفاشية، وتابع حديثه بالقول:" ولكن مع انطلاق قفزة 15 آب، تم بهذا كسر فاشية الدولة التركية. فمع انبعاث روح 15 آب، انبعثت أيضاً روح النضال لدى الشعب الكردي. هذه هي حقيقة قفزة 15 آب، والشعب الكردي بدوره اتحد مع هذه الحقيقة".

وقال حسو أيضاً أن انطلاق الرصاصة الأولى دفعت الشباب الكردي للانضمام إلى صفوف مقاتلي الكريلا، واليوم لا زال الملايين من الكردستانيين يناضلون بروح قفزة 15 آب، وقال أيضاً: " الدعم والمساندة التي قدمها الشعب الكردي لهذه القفزة، وضعت الفاشية التركية في حالة حرجة. ومن جهة أخرى امتدت تداعيات وتأثيرات قفزة 15 آب سائر أجزاء كردستان وبين الشعب الكردي وأصبحت أرضية لانطلاق ثورة كبرى".

رئيس حركة التجديد الكردستاني الدكتور رزكار قاسم تحدث أيضاً حول تأثير قفزة 15 آب على الشعب الكردي وقال بهذا الصدد: "قفزة 15 آب كانت حملة تاريخية في تاريخ نضال الشعب الكردي. قفزة 15 آب حطمت الجدران ومنحت روحاً جديدة للشعب الكردستاني، كانت قفزة تاريخية. قفرة 15 آب وضعت حداً لوحشية الدولة التركية".

وقال قاسم أن قفزة 15 آب ساهمت في بناء شخصية كردية قوية.

تداعيات وتأثيرات قفزة 15 آب تظهر بشكل جليّ وواضح في روج آفا. فقد استلهم أبناء الشعب الكردي في روج آفا روح النضال من قفزة 15 آب، وبناء على هذا الإلهام أطلق ثورته في 19 تموز عام 2012.

وكمان أن الشعب الكردي في شمال كردستان لم يكن يستطيع النضال والكفاح ضد الفاشية والإبادة الجماعية وخوض الكفاح المسلح، إلا أن قفزة 15 آب كسرت حاجز الخوف. كذلك الأمر في شمال وشرق سوريا، حيث تمكن الشعب الكردي وبطليعة قوات سوريا الديمقراطية خوض نضال دؤوب ضد أخطر تنظيم إرهابي ألا وهو داعش، وخاض حرب تحرير الإنسانية. مقاومة قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، أصبحت مصدر إلهام لجميع القوى الأخرى في المنطقة، وبالتالي بدأت تلك القوى أيضاً خوض المعركة ضد داعش. وقبل معركة قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، كانت جيوش كبيرة وجرارة مثل الجيش العراقي تنسحب من مواجهة داعش.

وحول تأثيرات قفزة 15 آب على ثورة روج آفا قال غريب حسو: "أول من اتحد مع روح قفزة 15 آب كان شعبنا في روج آفا. لأنه في تلك الفترة كان كوادر حزب العمال الكردستاني يعملون على تنظيم الشعب، ومن جهة أخرى فإن شعوب الشرق الأوسط أيضاً التفّت حول القائد آبو وحول كوادر حزب العمال الكردستاني".

ونوه حسو إلى أنه عندما انطلقت قفزة 15 آب، فإن شعب روج آفا التف حول هذه الحملة، وأضاف أيضاً: "شعب روج آفا كردستان، نظّم صفوفه في إطار حملة 15 آب، وانضم إلى صفوف الثورة".

كما أشار حسو إلى أن شعب روج آفا عزز من تنظيم صفوفه استناداً إلى قيم وميراث قفزة 15 آب، وقال: "لقفزة 15 آب تأثير كبير جداً على ثورة روج آفا، وقد برز هذا التأثير من خلال تطور وتصاعد النضال. وعليه فقد تم وضع أسس ثورة روج آفا بفضل تضحيات الشهداء وكفاح القائد آبو. وهذا ما يميّز ثورتنا في روج آفا عن بقية انتفاضات أشقائنا العرب التي ظهرت قبلنا. فإذا كان هؤلاء بدأوا ثورتهم مع الربيع العربي، فإننا انطلقنا بروح قفزة 15 آب، أي بروح ربيع الشعوب. لذلك فقد أثّرت ثورتنا على المنطقة وعلى العالم".

وقال حسو أن ثورة روج آفا احتضنت جميع شعوب المنطقة انطلاقاً من ثقافة وأخلاق قفزة 15 آب، وأضاف حول الموضوع: "قفزة 15 آب تحولت إلى إرث لجميع الشعوب المضطهدة والمطالبة بالحرية. ولذلك فإن جميع مكونات شمال وشرق سوريا تلتف حول هذه الحملة".

رئيس حركة التجديد الكردستاني رزكار قاسم نوه إلى أنه بعد 37 عاماً من انطلاق قفزة 15 آب، كان لها تأثير كبير على التغييرات السياسية الإقليمية وكذلك على روج آفا سوريا، وتابع قاسم: "الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان استمد العزم والقوة من فكر وروح قفزة 15 آب. وبشكل خاص أثّرت هذه القفزة على روج آفا وثورة روج آفا التي استمدت إرادتها من قفزة 15 آب".

ونوه قاسم إلى أن روح قفزة 15 آب فنّدت جميع الادعاءات التي كانت تدّعي أنه لا توجد مقاومة في روج آفا، والتي كانت تروج لها الأحزاب الإسلامية.

(ك)

ANHA