​​​​​​​‏ HPGتكشف سجل 6 من مقاتليها في متينا وتجدد العهد بالسير على خطاهم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (‏HPG‏) بياناً إلى الرأي العام بشأن هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور، قال فيه:‏ ‏"تصدى مقاتلو حركة التحرر الكردستانية لهجمات جيش الاحتلال التركي الواسعة التي تشنها منذ 23 نيسان على مناطق ‏الدفاع المشروع، بكل شجاعة وبسالة، كما وجهت قواتنا الكريلا ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في إحدى ساحات ‏المقاومة في منطقة متينا وهي ساحة زندورا التي شهدت مقاومة تاريخية من قبل قواتنا الكريلا".

وتابع البيان: "لقد لجأ جيش الاحتلال التركي إلى جميع الوسائل والأساليب لكسر مقاومة الكريلا في ساحة زندورا، ‏واستخدم كافة تقنياته الحديثة، منتهكاً كافة المعايير الإنسانية، لكنه ما زال عاجزاً عن الانتصار ودون تحقيق النتائج، ‏تحاول الدولة التركية التي لا تستطيع التقدم والانتصار، أن تفعل وتحقق ما لا تستطيع تحقيقه بيد قوات الحزب الديمقراطي ‏الكردستاني (‏PDK‏)، وتعمل جاهدة على طعن مقاومة الكريلا من الخلف، لكن للأسف، الحزب الديمقراطي الكردستاني ‏أيضاً يتصرف وفقاً لأهداف دولة الاحتلال التركي.‏ أرسل الديمقراطي الكردستاني في 5 حزيران المنصرم عدداً كبيراً من قواته مع الأسلحة الثقيلة والعربات المصفحة إلى ‏الوادي الواقع بين تلال جارجل وهكاري في منطقة متينا.

وقال البيان: "لقد أصدرت قيادتنا في منطقة خابور التابعة لمنطقة متينا بياناً لها في نفس اليوم وحذرت فيه من أن هذه ‏المحاولة المؤسفة تدعم الدولة التركية وتضيق تحركات قوات الكريلا وتضعف من مقاومتها، ومع ذلك، استمر الحزب ‏الديمقراطي الكردستاني ‏PDK‏ في هذا المسعى ولا يزال يواصل القيام بذلك".‏

وأضاف البيان: "إزاء هذا الوضع الجديد، قررت قيادة منطقة خابور في منطقة متينا إعادة تقييم أساليب قواتنا في منطقة ‏متينا وسحب قواتنا من زندورا، وخلال هذا الانسحاب اندلعت معارك قوية لمدة ثلاثة أيام على التوالي في الـ10 والـ11 والـ12 من ‏حزيران، وفي إطار تكتيك الانسحاب التحق أحد قيادي حملة خابور الثورية في متينا، الرفيق ريبر زانا، والقيادي الفدائي ‏في مقاومة زندورا، الرفيق هجار جان، بالإضافة إلى رفاقنا الأبطال تكوشر، باهوز، بوطان ونعمان، بقافلة الشهداء.‏ وبفضل العمل الجاد والتفاني والتضحية التي قام بها رفاقنا الشهداء هؤلاء، وصل رفاقنا الآخرين الأبطال في مقاومة ‏زندورا التاريخية إلى أماكنهم بأمان".‏

وبحسب البيان فإن سجل الشهداء الستة هو كالتالي:‏

الاسم الحركي: ريبر زانا

الاسم والنسبة: إيلهان توك دمير

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: شكرية – محمد جان

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 11 حزيران عام 2021

الاسم الحركي: هجار جان

الاسم والنسبة: عزيز فرهاد جوشكون

مكان الولادة: رها

اسم الأم – الأب: ليلى – محمد علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 11 حزيران عام 2021

الاسم الحركي: تيكوشر فارقين

الاسم والنسبة: فرهاد سانساركان

مكان الولادة: أضنه

اسم الأم – الأب: سفدا – محمد جان

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 11 حزيران عام 2021

الاسم الحركي: باهوز بوطان

الاسم والنسبة: مصطفى سيبيليك

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: فهيمة – مجيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 11 حزيران عام 2021

الاسم الحركي: بوطان كوباني

الاسم والنسبة: مجيد حبيب فارس

مكان الولادة: الرقة

اسم الأم – الأب: وحيدة – حبيب

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 11 حزيران عام 2021

الاسم الحركي: نعمان دمهات

الاسم والنسبة: كوكل غيرجر

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: طيبة – خير الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 11 حزيران عام 2021

وقالت قوات الدفاع الشعبي في ختام بيانها: "خلقت مقاومة زندورا التاريخية مرحلة ثورية في مقاومة قوات الكريلا التي أبدتها من أجل حرية الشعوب المضطهدة، كما أنها وجهت ضربة قوية بآمال المحتلين والاستبداديين من خلال أساليب وتكتيكاتها الجديدة.

وإن قادة هذه المقاومة التاريخية ومناضلوها، ريبر، هجار، تيكوشر، باهوز، ونعمان، أخذوا مكانهم بين الأبطال الخالدين لشعوب المنطقة، وبهذا الصدد نتقدم بأحرّ التعازي للشعب العربي والكردستاني ولذوي رفاقنا الشهداء ونجدد عهدنا على تحقيق ثورة الشرق الأوسط الديمقراطية وكردستان حرة".