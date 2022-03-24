​​​​​​​​​​​​​محامو القائد أوجلان يقدمون طلباً إلى النيابة العامة في بورصة للقاء موكلهم

عاود محامو القائد عبد الله أوجلان، راضية أوزتورك، وفايق أوزكور أرول، وعمران أمكجي، وريزان ساريجا، اليوم الخميس، تقديم طلب إلى النيابة العامة في بورصة وإدارة سجن إمرالي، من أجل اللقاء بموكلهم.

ويقاوم القائد عبد الله أوجلان عزلة مطلقة داخل سجن ذي حراسة مشددة في إمرالي منذ تاريخ اعتقاله خلال مؤامرة دولية عام 1999.

وكان آخر تواصل مع القائد أوجلان قد جرى في الـ 25 من آذار 2020 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان لـ 5 دقائق فقط ومن ثم قطع الاتصال.

والجدير بالذكر أن محاميي القائد عبد الله أوجلان التقوا به في 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم الرد على طلبات المحامين من أجل اللقاء بالقائد أوجلان.

(ف)