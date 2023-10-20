​​​​​​​​​​​​​​شقيق القائد عبد الله أوجلان وأشقاء المعتقلين في إمرالي يقدّمون طلباً جديداً للقائهم

قدّم كل من شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان عن طريق موكله مظلوم دينج، وشقيق المعتقل عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين، طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة من أجل لقاء ذويهم، كما قدموا طلباً لمديرية سجن إمرالي عبر النيابة العامة في بورصة من أجل ذلك.

ويقدم محامو القائد طلبين كل أسبوع للقاء موكلهم، ولكن الطلبات تبقى دون رد، وأحياناً يتلقون الرد بالرفض بعد مضي شهور، حيث تحظر السلطات اللقاءات؛ بحجة فرض عقوبة انضباطية على القائد عبد الله أوجلان.

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على معتقلي إمرالي (القائد عبد الله أوجلان، وخيري كونار، وحاميلي يلدرم، وويسي آكتاش) من خلال رفض لقائهم بالمحامين وأسرهم.

والجدير بالذكر، أنه لم ترد أيّ معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021.

(ل م)