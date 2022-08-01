​​​​​​​​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي (HPG): مقتل 15 من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول آخر التطورات الجارية في مناطق الدفاع المشروع، وأكد أن قوات الكريلا نفذت سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في زاب ومتينا بمناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 15 من جنود الاحتلال التركي.

وأضاف المركز أن طائرات الاحتلال التركي الحربية قصفت ساحات المقاومة 4 مرات، وعبر مروحيات الهليكوبتر 36 مرة كما استخدم الأسلحة الكيماوية مرتين.

كما أعلن المركز ارتقاء المقاتل سرحد زيلان إلى مرتبة الشهادة في متينا بتاريخ 22 تموز الفائت.

(ف)