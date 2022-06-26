وحسب المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فقد "نفذت وحداتها الخاصة عملية في مدينة الحسكة، ألقت خلالها القبض على متزعم محلي في تنظيم داعش الإرهابي، ضمن سلسلة العمليات التي تستهدف الخلايا النشطة والنائمة في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا".

وقال المركز "العملية جرت في حي العزيزية بمدينة الحسكة، واستهدفت متزعماً كان ينشط في نقل العبوات الناسفة والدراجات المفخخة إلى الحسكة ومناطق أخرى في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى نقله عناصر من تنظيم داعش، وتهريب عوائل قادة أجانب من مخيم الهول، كما شغل سابقاً منصب “أمير” في تنظيم داعش، وتورط في تنفيذ جرائم إعدام وقتل بحق مدنيين".

وأضاف "جرى تتبّع تحركات المتزعم الإرهابي وجمع المعلومات الكافية عنه، بالإضافة إلى تثبيت مكان وجوده، وتمت مداهمة منزله في المدينة، وتوجيه نداء الخروج الآمن، فبادر بالاستسلام وتم تفتيش منزله، والعثور على أسلحة ومعدات تقنية وعسكرية ووثائق كانت بحوزته".

وأكد المركز "العملية تمت بدعم من قبل قوات التحالف الدولي، التي تتبّعت الهدف عبر المراقبة الجوية، في مواصلة لدعمها للجهود المشتركة من قبل قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي ووحدات مكافحة الإرهاب، لمنع خلايا تنظيم داعش الإرهابي من العبث بأمن واستقرار المنطقة أو تقويض جهود تثبيت استقرارهما ضمن شمال وشرق سوريا".

(ل م)