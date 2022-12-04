​​​​​​​​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4 – 12 – 2022

يخرج أهالي مقاطعة كوباني في شمال وشرق سوريا، في مظاهرة منددة بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان، وذلك في مركز مدينة كوباني الساعة 12.00.( مرفق بالصور والفيديو).

ينطلق في مدينة منبج في شمال وشرق سوريا، معرض تسويقي أول من نوعه، تحت شعار "ذوي الهمم لستم وحدكم نحن معكم"، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، 12.00. (مرفق بالصور والفيديو)

شجب شبيبة حلب العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكّدوا على الاستمرار في المقاومة والنضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبرت شخصيات وطنية أن قوات الكريلا هي رمز للمقاومة بالنسبة لشعب كردستان، مؤكدة "خيارنا الوحيد لصد الهجمات والجرائم التركية هو التكاتف لتحقيق النصر"(مرفق بالصور والفيديو).

ندد شيوخ ووجهاء عشائر ومواطنون في شمال وشرق سوريا بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وشددوا على الصمود والمقاومة مع قواتهم العسكرية، مؤكدين أنهم سيدافعون عن أرضهم مهما بلغ الثمن(مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، فراس قصاص، أن هجمات الاحتلال التركي؛ هدفها تخريب المشروع الناجح الوحيد في سوريا والمتمثل بالإدارة الذاتية الديمقراطية، مشيراً إلى أن الأطماع التركية بالأراضي السورية لا حدود لها، ونوه إلى أن هناك رغبة مشتركة ما بين الاحتلال التركي وحكومة دمشق بتدمير الإدارة الذاتية(مرفق بالصور).

استنكر مكتب الأوقاف بمجلس مقاطعة كري سبي المحتلة، استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته لدور العبادة، مبيناً أنه عمل منافي لتعاليم الديانات السماوية(مرفق بالصور والفيديو).

أشار البرلماني الكتالوني روبين واغنسبرغ الذي قدم مع وفد بلاده إلى المنطقة، إلى أنهم وشعوب المنطقة حلفاء في نضال الحرية والديمقراطية، وقال "ومن أجل ذلك فإن من واجبنا مساندة شعوب المنطقة"(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأسط

أعلن مرتزقة داعش، الأربعاء الماضي عن مقتل متزعمهم "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، ويرى خبراء أن داعش يعاني من خلل في البنية الأساسية، في حين عززت دولة الاحتلال التركي ترسانتها القمعية ضدّ الإعلام والمعارضة، قبل أشهر على حلول موعد الانتخابات الحاسمة في تركيا، الأمر الذي يثير قلق الصحفيين والنشطاء(مرفق بالصور).

ANHA