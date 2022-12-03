​​​​​​​​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3 – 12 – 2022

يشيع أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية جاسم الهملص وذلك في مزار الشهداء، الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه ببيان استنكاراً للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، الساعة 10.00 وفي السياق يخرج أهالي ناحية ديرك في تظاهرة تنطلق من ساحة الحرية في تمام الساعة 11.00 ويخرج أهالي مقاطعة الحسكة في تظاهرة أيضاً الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تنظم منظمة نودم للتأهيل والتنمية البشرية المستدامة لذوي الاحتياجات الخاصة فعالية في ملعب القلعة في مدينة قامشلو، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو)

أكدت أمهات السلام في إقليم عفرين، أن السياسات الممارسة ضد أهالي الإقليم؛ هدفها إفراغ المنطقة لتسهيل احتلالها، وشددن على المقاومة ورفع وتيرة النضال لإفشال هذه السياسات(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي قامشلو أن رفض القائد أوجلان الاجتماع مع اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT)) رسالة موجّهة إلى كافة الشعوب للاستمرار في المقاومة وتصعيد وتيرة النضال، مشددين "رسالة القائد ستنفذ حرفياً"(مرفق بالصور والفيديو).

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا تندرج ضمن جرائم الحرب والعدوان الخارجي على أراضي الغير والمجرمة من قبل جميع المواثيق الدولية(مرفق بالصور).

أكد الأهالي في مدينة تل رفعت والقرى المحاذية للمناطق المحتلة تركياً تشبثهم بأرضهم، مؤكدين على الصمود في وجه مخططات الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

طالب رئيس مجلس الشعب الآشوري في إقليم الجزيرة، جميع الآشوريين بالوقوف إلى جانب باقي المكونات ورص صفوفهم لمجابهة الاحتلال التركي، مؤكداً "خيارنا هو المقاومة والدفاع عن المنطقة"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الناشط السياسي السوري، محمد عيسى أن للهجوم التركي الأخير على شمال وشرق سوريا عدّة أهداف، وفي مقدمتها إحياء داعش بأوجه جديدة، داعيا الشعب السوري لإبداء موقف حاسم رافض ومقاوم للعدوان التركي(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يزوّد مركز الكهرباء في مدينة الحسكة، مدينة قامشلو بالتيار الكهربائي عبر "محطة البواب"؛ لتخفيف آثار القصف الوحشي التركي لمنشأة السويدية في ريف ديرك(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA