​​​​​​​​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2 – 12 – 2022

يصادف اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة تل رفعت التي راح ضحيتها 10 مواطنين منهم 8 أطفال، وفي هذا التقرير نذكر حصيلة مجازر وقصف دولة الاحتلال التركي ضد مهجري عفرين وسكان مقاطعة الشهباء منذ نحو 5 سنوات، حيث استشهد 30 مواطناً وأصيب 86 آخرون(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر الناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، فرزندا منذر، رفض القائد اللقاء بلجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT)، رسالة لكل شعوب الشرق الأوسط وخاصة الكرد؛ لرفع وتيرة النضال في جميع الساحات، وأكد أن تملص اللجنة من القيام بواجبها تجاه القائد، هو خدمة للمصالح السياسية للنظام التركي(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح ناجيان من مجزرة ديرك التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي، ليل 19- 20 تشرين الثاني المنصرم، أن الاحتلال التركي ارتكب المجزرة بعد مغادرة القوات الأميركية مكان الاستهداف بدقائق، مشددين على ضرورة محاسبة الدولة التركية على جرائمها(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أبناء المكون الأرمني في مدينة الحسكة "نحن على أهبة الاستعداد لمجابهة أي عدوان يستهدف مناطقنا ويرمي لزعزعة أمنها واستقرارها"(مرفق بالصور والفيديو).

يعمل اتحاد المحامين وجمعية حقوق الإنسان على إعداد ملف حول استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل جيش الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

شجب وجهاء عشائر عربية هجمات الاحتلال التركي، وأكدوا أنها لا تستثني أحداً، وشددوا على ضرورة الاعتماد على الذات في مواجهة الدولة التركية المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

يستمر التصعيد العسكري لدولة الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا، في حين شددت الإدارة الذاتية على ضرورة أن يستعد أهالي المنطقة لجميع السيناريوهات وعدم التأثر بالحرب الإعلامية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد باحثون وصحافيون لبنانيون، أن ما يقوم به الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا يقع في خانة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وطالبوا المتحررين ومناصري قضايا الشعوب؛ بتأسيس حملة تضامن واسعة وتوثيق الجرائم التركية لتقديمها لمجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي(مرفق بالصور).

اعتبر حقوقي سوري أن تدمير دولة الاحتلال التركي للبينة التحتية المدنية في شمال وشرق سوريا، يندرج تحت توصيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، وطالب الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولي بالتحرك دولياً لمقاضاة الدولة التركية(مرفق بالصور).

ANHA