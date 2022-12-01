​​​​​​​​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1 – 12 – 2022

تنظم المبادرة الشعبية في مدينة قامشلو مسيرة دعماً لموقف القائد أوجلان بعدم قبوله لقاء لجنة CPT، وذلك عند دوار الشرق في الجهة الشرقية لمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم لجنة العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية بالتعاون مع المجلس الأرمني ندوة حوارية بخصوص الاعتداءات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وتأثيرها على مسار الحل السياسي والديمقراطي في سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس مخيم النازحين في مدينة منبج شمال وشرق سوريا، ببيان للرأي العام حول ما تشهده المنطقة من هجمات مستمرة للاحتلال التركي على المنطقة، وتأثيرها على النازحين، الساعة 13.00(مرفق بالصور والفيديو).

يتوجه كل من ذوي شهداء مجزرة ديرك (تقل بقل)، واتحاد الإعلام الحر، لزيارة اضرحة الشهداء، وذلك في مزار الشهيد خبات ديرك، في تمام الساعة 14.00، (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة كوباني في إقليم الفرات كوكبة من الشهداء من أبناء المدينة، إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيدة دجلة، الساعة 14.00. ( مرفق بالصور والفيديو).

حذر باحث في شؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة العالم من مخططات تركية لخلق جيب انفصالي في الشمال السوري يجري التخطيط له ليتحول إلى "دويلة للجهاديين" من مرتزقة داعش وتنظيم القاعدة(مرفق بالصور).

أوضح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، حمدان العبد، ان الإدارة الذاتية أمنّت جميع مستلزمات الحياة الضرورية تحسباً لأي هجوم تركي جديد على شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

حذرت الرئيسة المشترك لمجلس مقاطعة عفرين زلوخ بكر، من وقوع كارثة إنسانية، في حال استمرار حكومة دمشق في محاصرة مهجري عفرين وسكان مقاطعة الشهباء التي تتعرض بشكل يومي للهجمات التركية(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح المعارض السوري سمير عزام سمير أن الاستهداف الهمجي لدولة الاحتلال التركي للبنى التحتية يأتي في إطار مخططاتها لإضعاف الإدارة الذاتية وإجبارها على الرضوخ لحكومة دمشق، مؤكداً أن هذا الهجوم جاء برضى من ثلاثي آستانا(مرفق بالصور).

"سنواجه كافة الهجمات التي تستهدف شمال وشرق سوريا، بسواعد أبنائنا وبروح أخوة الشعوب، وسنناضل حتى الرمق الأخير بتكاتفنا معاً، وسنحافظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء"، بهذه الكلمات أعربت مواطنات من قامشلو عن مواقفهن ضد هجمات وجرائم دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

أكد وجهاء عشائر ريفي دير الزور الغربي والشرقي، على دعم أبناء العشائر لقوات سوريا الديمقراطية، وأوضحوا "مشروع الإدارة الذاتية سينقل سوريا إلى بر الأمان، وهو الحل الوحيد لأزمتها، وخيارنا المقاومة أمام الهجمات التركية على مناطقنا"(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA