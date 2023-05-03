​​​​​​​​​​​​​​محكمة تركية تقضي بسجن الصحفيَين دجلة موفتو أوغلو وسدات يلماز

بدأت السلطات التركية في سياق التحقيق الذي بدأته النيابة العامة الجمهورية في أنقرة، بحملة اعتقالات تشمل 15 مدينة مختلفة في شمال كردستان (باكور كردستان) وتركيا، حيث تم خلال عمليات المداهمة اعتقال 19 شخصاً، بينهم الرئيسة المشتركة لجمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) والمحررة في وكالة ميزوبوتاميا (MA)، دجلة موفتو أوغلو والمحرر في الوكالة ذاتها سدات يلماز، وأُطلق سراح فيليز يلماز بعد الإدلاء بإفادتها أمام النيابة، فيما أُحيل 15 شخصاً إلى محكمة الصلح المناوبة مع طلب للاعتقال و3 أشخاص تحت الرقابة القضائية.

سجن 5 أشخاص

وقضت المحكمة بسجن الصحفيين؛ سدات يلماز، ودجلة موفتو أوغلو، وأرول بالجي عبد الرحيم تانيري ورمضان دبه، فيما أُطلق سراح كل من زوجة سدات يلماز؛ سلمى يلماز، وجهاد كانباي، وجيهان كونيش، وإسماعيل آدانمش، وجهاد آبلاي، ومحمود دوغو، ودفران آك، وشمس الدين توبراك، ومحمد أمين يلدرم، وجودت إسماعيل كولاري، وحسن أوزهان، وأفين أوزبك وسعاد كاراكوز بشرط بقائهم تحت الرقابة القضائية والمنع من مغادرة البلاد.

وردّ الصحفي سدات يلماز على قرار سجنه في ردهة المحكمة قائلاً: "سينتهي نظام قطاعي الطرق خلال 10 أيام فهو على وشك الانهيار".

(ر)