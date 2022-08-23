​​​​​​​​​​​​​​محامو القائد أوجلان يقدمون طلباً إلى مكتب المدعي العام من أجل اللقاء به

عاود محامو مكتب العصر الحقوقي، إبراهيم بيلمز، ونوروز أويسال، ومظلوم دينج، وجنكيز يوركلي، تقديم طلب إلى مكتب المدعي العام في مدينة بورصة التركية وإدارة سجن في إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم القائد أوجلان الذي يعيش ظروفاً صعبة خلال العزلة المطلقة المفروضة عليه، دون أن يتلقى محاموه أي معلومات عنه منذ 25 آذار عام 2021.

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، الذي يعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ 15 شباط 1999، إثر مؤامرة دولية، أدت إلى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه للسلطات التركية.

(ل م)