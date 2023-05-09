​​​​​​​​​​​​​​محامو القائد أوجلان يقدّمون طلباً جديداً للقاء بموكلهم

وجه، من جديد محامو القائد عبد الله أوجلان، إبراهيم بيلمز ونوروز أويسال ومظلوم دينج وجنكير يوركلي، طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في مدينة بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم. ‏

هذا ولم يتمكن المحامون من اللقاء بموكلهم القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من عامين.

كما قدّم المحامون طلباً إلى النيابة العامة ومديرية السجن على حد سواء من أجل عمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش المعتقلين أيضاً في إمرالي.

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، الذي يعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ 15 شباط 1999، إثر مؤامرة دولية، أدت إلى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه للسلطات التركية.

(ل م)