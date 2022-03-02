وأعلنت منظمة الهلال الأحمر الكردي ومنظمة نودم للتأهيل والتنمية البشرية المستدامة لذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة شلير لحماية الطفل، عن مبادرة تحت عنوان "أجنحة الأمل" لتوزيع المعينات الحركية لذوي الاحتياجات الخاصة في كل من مدينة قامشلو وعامودا.

وأطلقت المبادرة بناء على مسح ميداني أجرته منظمة نودم في حزيران 2021، بهدف إذكاء الوعي المجتمعي ودعم هذه الفئة وتمكينها.

وفي هذا الخصوص، أصدرت المبادرة بياناً أعلنت فيه انطلاق المرحلة الأولى من توزيع المعينات، وقرئ البيان باللغتين الكردية من قبل إدارية لجنة حماية الطفل في شمال وشرق سوريا، جوليا عبد القادر، وباللغة العربية من قبل إدارية مكتب حماية إدارة الهلال الأحمر الكردي، هيفين عثمان.

وقال البيان إن إطلاق المبادرة تزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة، وتابع "اخترنا إطلاق مبادرتنا بمناسبة 8 آذار اليوم العالمي للمرأة؛ سعياً منا إلى دعم وتعزيز مشاركة المرأة في تمكين الفئات المستضعفة، وأوجدنا فكرة أجنحة الأمل التي سنتمكن من خلالها من مد يد العون ورسم البسمة على وجوه الأطفال والأمهات وإحياء الأمل بغد أفضل".

وأشار البيان إلى أن "منظمة الهلال الأحمر الكردي قدمت معينات مختلفة للحركة، وفقاً للحاجات التي تم إحصاؤها وبالإمكانات المتاحة، على أن تستمر هذه المبادرة وتتجدد حال توفر المزيد من هذه المعينات لتغطي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة في شمال وشرق سوريا".

هذا وبدأت المرحلة الأولى من المبادرة بتوزيع: (130 كرسياً متحركاً للصغار والبالغين، 30 ووكر (عكاز مدولب للمشي)، 170 عكاز للصغار والبالغين).

(كروب/آ)

ANHA