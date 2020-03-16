​​​​​​​​​​​​​​هجمات وقصف مكثف على أم الكيف وطويلة بريف تل تمر- تم التحديث

عاود جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته مساء اليوم الاثنين على شن هجمات على قرية أم الكيف في ريف ناحية تل تمر المكتظة بالسكان تحت غطاء من القصف المدفعي والصاروخي، فيما ردّت قوّات مجلس تل تمر العسكريّ على الهجمات في إطار الدفاع المشروع وتمكنت من احباط الهجمات وإلحاق ضربات موجعة بجيش الاحتلال ومرتزقته.

وبعد فشل الهجمة أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على قصف قريتي أم الكيف وطويلة بشكل وحشي، وبنتيجة القصف المكثف أصيب مواطن يدعى أحمد مصطفى حزوز البالغ م العمر 55 عاماً بجروح في الظهر، كما أصيب أحد عناصر قوات النظام السوري بجروح في الساق ويدعى علاء موفق يبلغ من العمر 23 عاماً .

هذا ولازال القصف مستمراً.

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ANHA