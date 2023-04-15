​​​​​​​​​​​​​​فيصل المقداد يبدأ جولته العربية بالجزائر

وصل وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد، الجزائر في زيارة رسمية تستمر لـ 3 أيام، حيث سيلتقي خلالها نظيره الجزائري أحمد عطاف، كما سيتم استضافته من طرف الرئيس عبد المجيد تبون.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من حكومة دمشق نقلاً عن مصادر، أن المقداد سيبدأ اليوم السبت جولة عربية، سيستهلها بزيارة الجزائر. كما سيزور كذلك تونس، حيث سيجري مباحثات متعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، وسيستكمل جولته العربية بزيارة للعراق، لبحث التطورات المرتبطة بالوضع في سوريا ووجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وتأتي زيارة المقداد في ظل تحركات لإعادة سوريا إلى الحاضنة العربية، وتزامناً مع اجتماع عربي خليجي في السعودية، أمس، وتقديم الأردن خطة سلام عربية مشتركة لإنهاء "النزاع الدامي" في سوريا.

واستقبلت السعودية، الأربعاء، المقداد للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في سوريا، وفي الوقت ذاته، كان وفد إيراني موجوداً أيضاً في المملكة للتحضير لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية الإيرانية.

وكانت الجزائر أطلقت دعوات لإعادة عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية، وسعت، خلال القمة الأخيرة العام الماضي التي احتضنتها، لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علّقت عضويتها فيها نهاية عام 2011، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسمياً بناء على طلب حكومة دمشق نفسها.

(د ع)