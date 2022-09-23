​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شقيق القائد أوجلان وأشقاء معتقلي إمرالي يقدمون طلباً من أجل اللقاء بهم

تقدم محمد أوجلان شقيق القائد عبد الله أوجلان ومحاميه مظلوم دينج، وعلي كونار شقيق المعتقل خيري كونار، وبولات يلدرم شقيق المعتقل حاميلي يلدرم، ومليحة جتين شقيقة المعتقل ويسي آكتاش، بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في مدينة بورصة التركية وإدارة سجن إمرالي من أجل اللقاء بذويهم.

يشار إلى أن سلطات دولة الاحتلال التركي تفرض عزلة مشددة على معتقلي إمرالي (القائد عبد الله أوجلان، خيري كونار، حاميلي يلدرم، ويسي آكتاش) من خلال رفض لقائهم بالمحامين وأسرهم.

وكان آخر تواصل للقائد أوجلان مع أسرته في 25 آذار 2021، وذلك عبر مكالمة هاتفية مع شقيقه محمد أوجلان، استمرت 5 دقائق فقط ثم قُطع الاتصال.

(ف)