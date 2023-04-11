​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​محامو القائد أوجلان يقدمون طلباً من أجل اللقاء بموكلهم

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، إبراهيم بيلمز، ونوروز أويسال، ومظلوم دينج، وجنكيز يوركلي، طلباً إلى مكتب المدعي العام في مدينة بورصة التركية وإدارة سجن في إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم القائد عبد الله أوجلان الذي يعيش ظروفاً صعبة خلال العزلة المطلقة المفروضة عليه، ومعتقلي إمرالي الآخرين؛ عمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم، وويسي أكتاش، دون أن يتلقوا أي معلومات عنه منذ 25 آذار عام 2021.

ويخوض القائد عبد الله أوجلان مقاومة تاريخية ضد عزلة مطلقة داخل سجن ذي حراسة مشددة في إمرالي، منذ تاريخ اعتقاله خلال مؤامرة دولية عام 1999.

الجدير بالذكر أن محاميي القائد عبد الله أوجلان التقوا معه بعد 8 سنوات في الـ 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم الرد على طلباتهم من أجل اللقاء بالقائد.

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، الذي يعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ 15 شباط 1999، إثر مؤامرة دولية، أدت إلى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه للسلطات التركية.

(ل م)