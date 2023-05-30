​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​محاضرة تسلط الضوء على العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

ألقى مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان "سنصعّد النضال حتى تحقيق حرية القائد الجسدية"، في قاعة المجلس وسط الناحية، بحضور العشرات من أهالي تل براك وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في تل براك وعد العليوي كلمة شجبت فيها استمرار الدولة التركية المحتلة بفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وحرمانه من كافة حقوقه، وكذلك صمتٍ المنظمات الحقوقية والإنسانية.

وأوضحت وعد العليوي: "لا تزال العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان مستمرة، مع حجب الأخبار عن محاميه وعائلته، وهذا التصرف يخالف أدنى المقومات الأخلاقية وبعيد كل البعد عن الحقوق الإنسانية، ويظهر حقيقة الدولة وفاشية العدالة والتنمية والحركة القومية ومن خلفها نظام الهيمنة الرأسمالية العالمية".

وفي كلمة أخرى أكد، الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في تل براك، شجاع الهصر، أن فكر القائد عبد الله أوجلان هو مفتاح الحل للقضايا العالقة، ونوّه: "فكر القائد منارة تنير لنا طريقنا، وولادته رمز لبناء المجتمع الديمقراطي الذي يكون فيه المرأة والرجل مكملين لبعضهما بشكل فطري وطبيعي، والمطّلع على مشروع الأمة الديمقراطية يدرك ذلك".

كما أوضح شجاع الهصر أن: "القائد عبد الله أوجلان هو الشخصية التي انشغلت دائماً بالإنسانية وبكيفية ارتقائها، وبحث طويلاً عن الحقيقة فطوّر الأيديولوجية والفلسفة، وبحث عن حل للقضايا الإنسانية على ضوء فلسفة الأمة الديمقراطية، هذه الشخصية حملت على كاهلها أعباء لا تتحملها الجبال، فناضل وقاوم وكافح لتتحقق الحرية للإنسانية جمعاء".

لتنتهي المحاضرة بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان.

(ع ع/أ ب)

ANHA