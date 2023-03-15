أدلت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة ببيان أعلنت فيه عن برنامج نوروز عام 2023 في مدن ونواحي الإقليم، ألقي من أمام دوار الشهيد يوسف كلو غرب مدينة قامشلو.

وبحضور الرئاسات المشتركة للمجلسين التشريعي والتنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة وهيئاتها وممثلين عن مؤتمر ستار، الذين ارتدوا ملابسهم الفلكورية، قرئ البيان باللغتين الكردية من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار رمزية محمد، وبالعربية من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس.

وأوضح البيان أن احتفالات نوروز ستقام في 7 مناطق بإقليم الجزيرة، وهي:

* ديرك بساحة نوروز في سد بوزي.

* كركي لكي

* تربه سبيه في ساحة الشهيد مظلوم دوغان بمزكفت.

* قامشلو في ساحة نوروز بهيمو.

* عامودا ساحة نوروز جاغر بازار.

* الدرباسية في ساحة نوروز جولبستان.

* الحسكة بساحة نوروز.

وبحسب البيان فإن الاحتفالات ستقام تحت شعار "بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال".

وستبدأ الاحتفالات في المناطق المذكورة، في الساعة الـ 10 صباحاً، وستتضمن إلقاء كلمات وفعاليات فنية متنوعة.

ونوه البيان "يحتفل أبناء شعبنا الكردي وكافة شعوب ميزوبوتاميا بأعياد النوروز بكل ما تحمله من معاني التجدد والحرية، وتمثل إرادة ومقاومة الشعوب ضد الظلم والاستبداد والعبودية وتوقد شعلة نوروز مبشرة بقدوم عهد جديد تتحقق فيه إرادة الشعوب".

واستذكر البيان "شهداء ثورتنا" مضيفاً "ونقف إجلالاً أمام عظمتهم الذين سطروا بشجاعتهم أروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل الحرية والسلام" وبارك قدوم نوروز على عموم أبناء شعب شمال وشرق سوريا وعوائل الشهداء والقوات العسكرية والأمنية.

وفي ختام البيان أوقدت شعلة نوروز 2023 من قبل؛ أمهات وآباء الشهداء والمشاركين في البيان، لتعقد بعدها حلقات الدبكة.

(س ب/آ)

ANHA