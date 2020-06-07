تجمع العشرات من نساء مخيم سردم وأعضاء المؤسسات في مجلس مقاطعة عفرين للتنديد بممارسات السلطات التركيا واعتقالهم البرلمانيين الكرد عن حزب الشعوب الديمقراطية، وأدلو ببيان إلى الرأي العام العالمي.

وقرء البيان باللغتين الكردية والعربية من قبل العضوات في مجلس مقاطعة عفرين، رزكال لولو، وآرين علي.

وجاء في نصه:

"إن الدولة التركية كعادتها منذ مئات السنين تمارس أبشع الأساليب تجاه الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة وخاصة الشمال الكردستاني الإجراءات التعسفية من قتل واعتقال وإرهاب تجاه السياسيين الكرد ومدنيين وزج الألاف منهم في السجون وفي الفترة الأخيرة اعتقلت السلطات الفاشية التركية العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً من قبل الشعب وتعيين بدل منهم مخابراتهم وتسليطهم عنوة على الشعب.

وخلال اليومين الماضيين تم اعتقال ثلاثة برلمانيين من أحزاب معارضة ومن بينهم المناضلة ليلى كوفن التي قاومن عدة مرات في سجون الفاشية وقيادتها لحملات الأحزاب العامة لكسر العزلة المفروضة على القائد أبو لأكثر من مئتي يوم التي هزت العالم بمقاومتها وأصبحت أيقونة النضال ضد النظام الفاشي الأردو غاني واستطاعت كسر حاجز الصمت في بلد جميع أنواع الحريات فيها مقيدة.

إسقاط العضوية البرلمانية عن الأعضاء الثلاثة لأسباب واهية تدخل في إطار طرح آرائهم ضمن البرلمان الذي مفروض ان يكون منبراً للحريات.

وهذه ممارسات ليست بعيدة عن أساليب الدولة التركية كما رأينا مؤخراً الانتهاكات بحق النساء معتقلات في مدينة عفرين المحتلة وتعرضهم لشتى أنواع الأساليب اللاأخلاقية.

نحن كنساء في مقاطعة ندين ونستنكر ممارسات الوحشية التي تمارسها العدالة والتنمية ضد الشعب الكردي التي هدفها الأساسي هو كتم أنفاس العشب الكردي في جميع المناطق المحتلة.

بدورنا نناشد جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة ومدافعة عن الحريات والديمقراطية أن تقف موقفاً حازماً وتخرج عن صمتها المخزي تجاه ممارسات الأردوغانية التي تهدد المنطقة برمتها.

ومن هذا المكان الذي يتواجد فيه الألاف من النساء المهجرات قسراً في مناطق الشهباء نوجه كلمة للطاغية أردوغان ونقول إنك لن تستطيع كسر إرادتنا ومهما فعلت منضالنا أقوى منك وسننتصر بمقاومتنا.

ننادي جميع النساء في كردستان وخارجها ان يجعلوا الحياة ساحة النضال ومقاومة في جه هتلر العصر أردوغان".

قامشلو

وفي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، خرجت العشرات من النساء في تظاهرة دعوا من خلاها جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة والمدافعة عن الحريات والديمقراطية أن تقف موقفاً حازماً وتخرج عن صمتها تجاه جرائم السلطات التركية بحق السياسيين في تركيا.

التظاهرة انطلقت من امام دوار الشهداء ، وجابت الشارع الغربي للناحية وصولاً لأمام صوامع الحبوب وهناك توقف المشاركون دقيقة صمت، بعدها ألقي بيان إلى الرأي العام من قبل الإدارية في مؤتمر ستار نبوية حسين، تدين فيه الانتهاكات التركية بحق المرأة وتطالب المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الانتهاكات.

وجاء في نص البيان:

" من ناحية تل حميس ندين ونستنكر جميع أنواع العنف الذي ترتكبه الدولة التركية من قتل وتعذيب واغتصاب حيث تعرضت اكثر من 1564 امرأة في المنطقة المحتلة لجميع أنواع التعذيب بحسب منظمة حقوق الأنسان في شمال وشرق سوريا، والذي لم يقتصر على ذلك حيث قامت الدولة التركية باستهداف النساء السياسيات وتجريدهن من عضويتهن أمثال المناضلة ليلى كوفن، والتي سطرت التاريخ بحروف من ذهب متحدية الدكتاتورية العثمانية، حيث أضربت عن الطعام حتى الموت في معتقلها في آمد حيث أصبحت منارة للمرأة المنظمة المقاتلة ونحن في تل حميس نطالب بوضع حد للانتهاكات ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة والمدافعة عن الحريات والديمقراطية أن تقف موقفاً حازماً وتخرج عن صمتها تجاه ممارسات السلطات التركية بحق السياسيين في تركيا".

لتنهي المسيرة بالشعارات المطالبة بحرية المعتقلين وتندد بالممارسات الشوفينة للسلطات التركية.

(كروب/سـ)

ANHA