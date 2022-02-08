قبل عامين من الآن، افتتح محمد العلي، معملاً للألبان والأجبان في مدينة الطبقة، ليكون الأول من نوعه الذي يختص بتصنيع أكثر من 10 أصناف من مشتقات الحليب مثل "الزبدة، والألبان، والجبنة بأنواعها، والسمن الحيواني"، كمواد غذائية يتم تسويقها إلى السوق المحلية، وفي مسعىً للاعتماد على الإنتاج المحلي.

السوق المحلية تشهد زيادة في الطلب

يقول محمد العلي صاحب المعمل "تشهد سوق الطبقة المحلية في الفترة الأخيرة، زيادة في الطلب على منتجات الألبان ومشتقاتها، كونها إحدى السلع الغذائية الأساسية ذات السعر المتوسط، ويعتمد عليها عدد كبير من الأهالي في المنطقة كمواد تدخل في المنتجات الغذائية.

العلي أشار إلى أن المعمل يعمل بشكل مكثف؛ ليكون الإنتاج على نحو أوسع، وبأنواع مختلفة من مشتقات الحليب والأجبان، بخلاف المعامل الأخرى التي تقتصر فقط على الألبان والحليب، وهذا المعمل هو الوحيد المختص في صناعة الأجبان والألبان على مستوى مدينة الطبقة وريفها ويقوم بتصديرها إلى المدن الأخرى في شمال وشرق سوريا.

هذه المشاريع تشجع مربي المواشي

هذا ويسعى أصحاب مثل هذه المعامل الصغيرة إلى رفد السوق المحلية بمنتجاتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنطقة، حيث يشتري المعمل الحليب من المربين ويصنع منه منتجات مختلفة لبيعها للمواطنين بأسعار أخفض من المستوردة.

وتعتبر منطقة الطبقة من المناطق المعروفة بتربية الماشية، ما يعطي الأهمية لإنشاء مثل هذه المشاريع.

يعمل في المعمل 5 رجال و3 نساء، بينما يستلم المعمل يومياً 600 لتر من الحليب الطازج من المربين في ريف الطبقة، وتدخل هذه الكمية في مرحلة الإنتاج الفعلي عبر الغلي والتخثير والتجميد، لتصل كمية إنتاج في اليوم الواحد إلى 400 كيلو جبن، 40 قريشة، 20 كيلو من السمن الحيواني، أما الزبدة فحسب الطلب.

يدعم الإنتاج المحلي ويحقق الاكتفاء الذاتي

وبحسب العلي، فإن معمله يسهم في تغطية جزء من احتياجات السوق المحلية، أي أنه يساهم في دعم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنطقة، خاصة وأن العديد من محال الفطائر والمطاعم أيضاً تطلب منتجات المعمل.

صاحب معمل الألبان والأجبان في الطبقة يرى ضرورة في توجيه الدعم للمشاريع الصناعية الخاصة والعامة من أجل توسيع نطاق الإنتاج، وتشجيعها للوصول إلى مرحلة عالية من الاكتفاء الذاتي، دون الحاجة إلى الاستيراد وتوفير فرص العمل لليد العاملة في المنطقة.

(س ك/ِسـ)

ANHA