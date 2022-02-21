يحارب طلبة ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، الاحتلال عبر مواصلة التعلم، بالرغم مما تتعرض له الناحية من قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المستمر، وظهر ذلك في استلام الطلبة للجلاء المدرسي.

وسلمت اليوم لجان التربية والتعليم في ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، الجلاء المدرسي للفصل الدراسي الأول لطلبة الناحية ضمن 41 مدرسة، في تأكيد على استمرار التعليم في الناحية رغم كل ما تتعرض له من قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

تتعرض الناحية التي لا تبعد عن نقاط انطلاق القصف نحو 1 كم، لقصف واستهداف مباشر من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بشكل مستمر، دون أي تحرك من قبل القوى الضامنة في المنطقة "روسيا، وأميركا".

وتسلم طلبة ناحية زركان في المراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) الجلاء المدرسي عن الفصل الأول للعام الدراسي "2021/2022"، صباح اليوم وسط سعادة غمرت وجوههم، حسب ما رصده مراسلنا في مدرسة تل أمير إحدى مدارس الناحية الـ41 المستمرة في التعليم.

وأكد المدّرس جهاد عبدو، على استمرارهم في التعليم ضمن الناحية، رغم ما تمر به شمال وشرق سوريا من هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وبالأخص ما تشهده ناحية زركان، وبالرغم من خروج العشرات من المدارس عن الخدمة جراء القصف.

وقال: "مدرسو الناحية مستمرون في التعليم، وهم قائمون على رأس عملهم، مهما كانت الظروف".

(أس/أم)

ANHA