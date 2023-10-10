تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وصُعّدت في 4 من تشرين الأول من حدتها، حيث شنت وعبر الطائرات المسيرة والحربية غاراتها على عشرات المواقع الخدمية والمنشآت الحيوية والقرى الأهلة بالسكان، في مدن ونواحي الحسكة وتربه سبيه وديرك وجل آغا وكوباني وعين عيسى وعامودا وتل تمر وزركان.

المواطن سراج نايف محمود من أهالي ناحية تربه سبيه كان يتناول العشاء مع أسرته في منزله الكائن بالقرب من منشأة حيوية في الناحية (نقطة نفطية). أثناء تعرض المنشأة للقصف بالطائرات الحربية. تضرر منزله الطيني، وتصدعه مما جعله غير قابل للسكن.

أوضح سراج نايف محمود أنّ: "ما يمارس بحقنا إرهاب؛ والصمت الدولي يدفع تركيا لارتكاب المزيد من الجرائم بحقنا". وقال: "لا يمكنني بناء منزل جديد لأسرتي في الوضع الراهن. إذا فكرنا في بناءه فتركيا ستدمره مرة أخرى، يجب أن يعلم العالم أن تركيا ترتكب جريمة بحقنا".

وأكد سراج أنهم متشبثون بأرضهم ولن يتخلوا عنها، وقال: "لتعلم تركيا أننا باقون".

ولم يسلم منزل أسرة المواطنة عطور حسين النداس الواقع في الجهة الشرقية من ناحية تربه سبيه من التضرر، بفعل القصف التركي أيضاً. وترى في تلك الهجمات محاولة لكسر إرادة شعوب المنطقة، وإخضاعها، قائلة: "لذلك استهدفت المنشآت الخدمية".

وأوضحت عطور حسين النداس، في استمرار ذكرها لتبيعات القصف، وتأثيره على حياتهم، أنهم يعيشون الآن في ظروف صعبة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء، وأكدت أنهم مستمرون في المقاومة حتى وإن عاشوا دون أيٍ من مقومات الحياة.

(أ ب)

ANHA