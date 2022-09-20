أثارت جريمة قتل الشابة الكردية جينا أميني (مهسا) على يد السلطات الإيرانية، غضباً شعبياً واسعاً في عموم مدن روجهلات (شرق كردستان)، كما أدانت الحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، جريمة قتل جينا، وجرائم القتل بحق النساء الناجمة عن ذهنية السلطة الذكورية.

في هذا السياق، أدانت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، كل المجازر التي ترتكب بحق الشعب الكردي عموماً والنساء على وجه الخصوص، كان آخره العمل الإجرامي الذي قام به النظام الإيراني بحق الشابة جينا أميني.

جاء ذلك في بيان أدلت به المنسقية، اليوم الثلاثاء، قرأته نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، آهين سويد، وذلك أمام مبنى المجلس التنفيذي في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

لفت البيان إلى استهداف الأنظمة الفاشية والاستبدادية إرادة المرأة لضمان استمرارية وجودها الراسخ على مبدأ الذهنية السلطوية الذكورية التي تشرعن تصنيف النساء كفئة ذات مستوى أدنى في تلك الأنظمة.

وتحدث عن الأنظمة المحتلة لكردستان، قائلاً: "النظام الإيراني الذي ارتكب ومازال يرتكب أبشع المجازر بحق الشعب الكردي عموماً والنساء على وجه الخصوص، كان آخر ضحايا تلك السياسات القمعية القائمة على الإبادة العرقية مقتل الشابة جينا البالغة من العمر 22 عاماً ".

منوهاً إلى سياسة الإبادة السياسية التي تنتهجها الدولة التركية الفاشية بحق المعتقلين في سجونها، بقوله: "تستمر هذه الحوادث على مرّ التاريخ وحتّى اليوم الحالي، وفي الوقت ذاته تتعرض المئات من النساء المعتقلات في السجون التركية اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن وحريتهن ويقاومن أبشع أنواع التعذيب اللاأخلاقي والوحشي دون محاكمة".

كما عدَّ تعدي العناصر التابعة للنظام الإيراني في وضح النهار والمشاركة بجريمة قتل الشابة الكردية جينا أميني، انتهاك قانوني يفتقر إلى المراعاة على أساس المعتقدات الدينية والعرقية، كما يعد انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية ويستهدف جميع النساء في العالم.

ودعا كافة النساء في العالم إلى تعزيز تضامنهن ضد الأنظمة الحاكمة، وتصعيد مستوى النضال في سبيل الحرية، ولمنع استمرار هذه الجرائم، وخلق بيئة آمنة وخالية من التمييز العنصري ضد المرأة.

وناشدت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة في ختامه، المنظمات الدولية والجهات الحقوقية والأمم المتحدة والتنظيمات النسائية "للتدخل السريع لوقف مثل هذه الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني بحق المرأة".

في السياق، أدانت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة بناحية عين عيسى خلال بيان جريمة قتل جينا أميني، مطالبةً المنظمات المعنية بالوقوف عند هذه الجريمة ومحاسبة الفاعلين، حضره عدد من نساء الناحية.

بدأ البيان الذي قرئ من قبل الناطقة باسم منظمة سارا بناحية عين عيسى، هدلة حج مسلم، بإدانة واستنكار جريمة قتل الشابة جينا على يد السلطات القمعية التابعة للنظام الإيراني، لافتةً إلى أنها تندرج ضمن الجرائم التي اعتاد النظام الإيراني على ارتكابها بحق النساء لتقييد حريتهن.

واعتبرت المنظمة الجريمة التي ارتكبت بحق جينا من الجرائم التي تندرج في إطار العنف الممارس ضد النساء، وجريمة بحق الإنسانية.

ودعت المنظمات المعنية إلى الإسراع بفتح تحقيق بالجريمة ومحاسبة مرتكبيها والمتورطين للحد من تكرار مثل هذه الجرائم.

(كروب/ي م)

ANHA