قبيل يوم واحد، من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف يوم غد الخميس 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، نظّم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، محاضرتين منفصلتين للرجال في الناحية.

وفي المحاضرتين اللتين ألقيتا من قبل مؤتمر ستار في صالة مجلس عوائل الشهداء، وصالة الشهيدة جاهدة روناك بالناحية، أديرت الأولى من قبل الإدارية في مؤتمر ستار، غالية أيوب، أشارت بدورها إلى أن تعنيف المرأة يعني ارتكاب العنف بحق المجتمع ككل، كون المرأة في المجتمع أساس بناء مجتمع متماسك.

ولفتت غالية أيوب إلى تاريخ إعلان الخامس والعشرين يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة، وقالت في هذا الصدد: "تخليداً لمقاومة الناشطات الثلاث اللواتي أصبحن قرباناً للعدالة ووقفن ضد الظلم والذهنية السلطوية والعبودية التي كانت تمارس ضد المرأة"، مشددة على ضرورة إدراك المجتمع ماهية المرأة وأهميتها في بناء المجتمع وإدارته.

وتطرقت غالية أيوب إلى ما حققته المرأة من مكتسبات في روج آفا وشمال وشرق سوريا، مرجعة الفضل بذلك إلى فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، الذي حارب كافة أشكال السلطة، وأفسح المجال أمامها للمشاركة في كافة ميادين الحياة.

إلى هذا، أشارت غالية أيوب إلى استهداف الاحتلال التركي للنساء من مختلف المشارب والأديان، وذلك بهدف كسر إرادة المجتمع وإخضاعه لسلطتها الديكتاتورية، منوهة "على المجتمع إدراك أهمية ودور المرأة في المجتمع من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة والمضي قُدماً نحو بناء مجتمع ديمقراطي".

في السياق ذاته، أدلى مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، بياناً، بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء، حليمة الأحمد.

وأوضح البيان الذي أدلي به من أمام مبنى مجلس الناحية، استمرار العنف بحق المرأة قديماً وحتى الوقت الحاضر، وذلك بيد النظام الديكتاتوري الذي يحاول القضاء على هوية المجتمع الحقيقي.

وفي تشبيه لجرائم الاحتلال التركي في عفرين المحتلة وقضاء شنكال بحق النساء ومحاولته محو الثقافة الكردية من الوجود وفرض أديان وثقافات أخرى عليهم، وقال: "هذا لا يختلف عما حصل في جمهورية الدومينيكان عام 1960 بحق الشقيقات "ميرابال".

كوباني

وفي مدينة كوباني، نظّم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات في ساحة جامعة كوباني فعالية للمسرح أدان من خلالها العنف الممارس على النساء من قبل الرجال.

وجاءت فعالية المسرح ضمن سلسلة فعاليات ينظمها اتحاد المرأة الشابة مع اقتراب اليوم العالمي المناهض للعنف ضد النساء، وعرض في فعالية، اليوم الأربعاء، مسرحية تعبر عن الواقع الذي تمر به النساء من عنف من قبل الرجال.

وقبل البدء بالمسرحية عرض في قاعة الجامعة سنفزيون خاص عن حياة المناضلات اللواتي استشهدن في أوقات وأماكن مختلفة.

وانتهت الفعالية على وقع صدى الأغاني الثورية.

(كروب/ي م)

ANHA