عبّر أهالي كوباني عن سخطهم للسياسات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، حيث صرح عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الديمقراطي (KCK) صبري أوك لفضائية TV STERK، أمس الجمعة أن سلطات دولة الاحتلال التركي أرسلت رسائل تهديد عبر إدارة سجن إمرالي للقائد عبد الله أوجلان عن إمكانية تسميمه.

الشابة زين أحمد أوضحت: "دولة الاحتلال التركي تجاوزت حدها كثيراً تجاه القائد، وصمت القوى الدولية يعطيها دافعاً في تجاوزاتها، اليوم الأمر خطير جداً، فقائدنا مهدد، خاصة بعد الأخبار الواردة من سجن إمرالي بأن سلطات دولة الاحتلال التركي تهدده بأنها ستدس له السم في الطعام".

وطالبت زين أحمد الشعوب في عموم جغرافية كردستان بالخروج إلى الساحات، وقالت: "فقد حان وقت الاستيقاظ من الغفوة، وكسر جبروت المستبدين الذي يحاولون إبعادنا عن قائدنا الذي ضحى بحريته الجسدية من أجلنا".

أما الشاب محمد محمد، فأشار إلى أن: "القائد عبد الله أوجلان جدد الجذور التاريخية لشعب المنطقة، وهذا التجديد شكل خطراً على الأنظمة المستبدة التي حاولت بشتى الطرق إفشال المشروع الديمقراطي الذي أدخله القائد بفكره وفلسفته إلى المنطقة، وبعد إفلاسها في الوقوف بوجه القائد ومشروعه الديمقراطي ترسل اليوم، رسائل تهديد عبر إدارة سجن إمرالي للقائد عبد الله أوجلان لعلها تشتت فكره قليلاً، لكنها لا تعلم بأن من ضحى لأكثر من 25 عاماً بحريته الجسدية، لن ترهبه التهديدات".

من كبر على فكر وفلسفة القائد لا يعرف الاستسلام

وتابع محمد: "مارسوا ضد مناطقنا أقذر المجازر، حاولوا إبادتنا بكل السبل، كان هدفهم واضحاً وهو احتلال أرضنا، لكننا نقول لهم لن تنتصروا علينا، فمن كبر على فكر وفلسفة القائد لا يعرف الاستسلام".

بدورها، قالت المواطنة جيهان بوزان إن: "سلطات دولة الاحتلال جربت كل الطرق الممكنة لإخضاع القائد وفشلت، فمرة تمنعه من اللقاء بموكليه، ومرة تمنعه من ممارسة الرياضات الصباحية، ومرة ترسل له رسائل تهديد تهدده بالسم، احتارت دولة الاحتلال في أساليبها والقائد صامد في موقفه، وشعب المنطقة ماضٍ على فكره وفلسفته، ولن يتأثر بالتهديدات التركية".

وأكدت جيهان أن من خطى كل هذه الخطوات نحو درب الحرية بفضل القائد لن يتراجع إلى الخلف أبداً، وسيأتي يوم ويتحرر فيه قائدنا جسدياً ونصل إلى بر الأمان.

هذا ولم ترد منذ 25 آذار عام 2021 إلى الآن، أي معلومات عن القائد أوجلان المعتقل في سجن إمرالي بتركيا، منذ أكثر من 25 عاماً وسط عزلة مشددة تفرضها سلطات دولة الاحتلال التركي على القائد.

(ن ك/د)

ANHA