أصدر المجلس العسكري السرياني بياناً كتابياً، اليوم.

وجاء في نص البيان "نعايد اليوم إخوتنا وشركائنا في الوطن عامةً، وفي شمال وشرق سوريا خاصةً بمناسبة عيد الفطر السعيد، جعله الله عيداً مباركاً، إننا في هذه المناسبة العظيمة نحث على رص الصفوف، ومكاتفة الجهود مع مكونات المنطقة عامةً لمواجهة التحديات والتهديدات التي يمر بها وطننا الحبيب، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات نضالنا في الأعوام الفائتة".

واستذكر البيان " التضحيات الجسيمة التي قدمتها قواتنا من شهداء ومصابين، ونخص المعايدة العطرة أآسر شهدائنا الأبرار وأمهاتهم تحديداً، فهذا النجاح والأمان الذي حققناه ما هو إلا ثمرة من تضحيات هؤلاء الشهداء، الذين قدموا أرواحهم الخالدة من أجل كرامة وحقوق وأمن شعبنا وجميع الشعوب المظلومة والتواقة للحرية في المنطقة".

(د أ/م)

ANHA