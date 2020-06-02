افتتح مجلس الاقتصاد في ناحية الدرباسية عام 2017 معملاً باسم "روج آف" لتصفية وتعبئة المياه، ويعدّ من المشاريع المهمة في الناحية.

هذا المشروع تم طرحه من خلال جمعية تعاونية اقتصادية شارك فيها 950 مساهماً من أهالي الناحية وريفها، وكل سهم قُدّر آنذاك بـ 130 ألف ليرة.

وتوزع أرباح المشروع منذ افتتاحه على المساهمين الـ 950، ويعمل فيه 9 أعضاء، بالإضافة إلى إداريين بدوام يبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى الـ 4 عصراً.

وعملت اللجنة المشرفة على المشروع بمد خط المياه من الخط الرئيسي الذي يغذي الناحية، وهي مياه آبار صالحة للشرب، ويخرج المعمل يومياً 4500 لتراً من المياه النقية.

هذه الكمية التي تخرج يومياً يتم بيعها في كافة مناطق ومدن إقليم الجزيرة، بالإضافة إلى بيعها لمدن إقليم الفرات حسب الفائض، في خطوة تعدّ تعزيزاً للاقتصاد المجتمعي المحلي.

الإدارية في معمل "روج آف"، ياسمين عبدالله، قالت لوكالة أنباء هاوار، "أعوام وتعمل روج آف في خدمة الأهالي، وإخراج مياه نقيه لهم، هذا المعمل بدأ من الصفر ليصبح الآن مشروعاً يخدم اقتصاد المنطقة".

ولفتت ياسمين عبدالله، أن الهدف من هذا المشروع هو تنمية الاقتصاد المجتمعي "وسيكون له الدور الأهم في إنعاش اقتصاد المنطقة".

وعن الطاقة الإنتاجية للمعمل قالت ياسمين عبدالله "ينتج المعمل 800 طرد من العلب يومياً ويضخها إلى أسواق المنطقة بسعر مناسب وأقل من باقي المنتجات المستوردة".

(هـ ن)

ANHA