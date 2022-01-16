ضمن سلسلة الاجتماعات الجماهيرية التي تعقدها الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، عُقِد اليوم اجتماع جماهيري موسع لأهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، وذلك في صالة النادي السياحي شمال الناحية.

حضر الاجتماع الرئيس المشترك لمديرية المحروقات في إقليم الجزيرة، عبد السلام عباس، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة، محمود محمد، نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، صافية الكعود، نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، فيفيان أوسي، الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تربه سبيه شاميران دنحو.

بدأ الاجتماع بقراءة التقرير السنوي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، والموازنة العامة للعام الفائت وموازنة العام الحالي وما قدمته الإدارة من خدمات وافتتاح مشاريع ومعامل في المنطقة.

انتقد الأهالي خلال نقاشاتهم عمل بعض مؤسسات، وطالبوا بدعم الوضع المعيشي والخدمي في الريف. كما طالب الأهالي بزيادة الاهتمام بالمجال الزراعي عبر توفير العلف للحيوانات وتعديل قرار رفع سعر مادة السماد.

كركي لكي

في السياق نفسه طالب أهالي ناحية كركي لكي خلال الاجتماع الذي عقدته الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة لأهالي الناحية في نقابة العمال ببلدة رميلان، بدعم القطاع الصحي والخدمي في المنطقة.

وشارك في الاجتماع العشرات من أهالي الناحية، الرئيسة المشتركة مكتب الطاقة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة آهين سويد، والإداري في لجنة الاقتصاد بمقاطعة قامشلو مسعود يوسف، ونائبة الرئاسة المشتركة لهيئة البلديات في مقاطعة قامشلو بيريفان عمر، والرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو أفرام إسحاق.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأوراح الشهداء، تلاها قراءة التقارير السنوي لهيئات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، ليتم النقاش عليها من قبل الأهالي.

فيما لفت أهالي الناحية خلال الاجتماع على ضرورة تحسين الواقع الخدمي، والتركيز على تحسين جودة الخبز وتسهيل آلية توزيع الغاز، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي والاقتصادي والتعليمي في المنطقة.

وأشاد الأهالي بأهمية عقد هذا النوع من الاجتماعات التي تتركز على انتقاد جوانب التقصير، وتقديم الاقتراحات، واعتبروها خطوة سديدة للتعاون في حل مشاكل المنطقة.

وفي نهاية الاجتماعين، قدم ممثلو الإدارة نقدهم الذاتي ووعدوا بدراسة المطالب التي تقدم بها المجتمعون للعمل عليها.

(آ)

ANHA