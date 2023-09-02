تجمّع شيوخ ووجهاء عشائر مدينة الرقة اليوم، عند دوار الادخار بالطرف الغربي من مدينة الرقة، للإدلاء ببيان قرأه وجيه عشيرة الموسى الظاهر، عايد الهادي، وجاء فيه:

"نحن شيوخ ووجهاء مدينة الرقة نفتخر ونعتز بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وبقواتنا قوات سوريا الديمقراطية والذين هم من أبناء عشائرنا، والتي تسعى على محاربة الفساد ومحاربة الاتجار بالمخدرات ودحر داعش ومحاربة المخططات الخارجية التي تسعى الدول الخارجية من خلالها لزعزعة الاستقرار في شمال وشرق سوريا واستخدامها لأشخاص من أبناء المنطقة من ذوي النفوس الضعيفة والذين يستخدمون نفوذهم لمكاسب شخصية ونشر الفوضى والفساد والاتجار بالمخدرات".

وأشار البيان: "بعد نجاح الإدارة الذاتية في القضاء على الإرهاب والمشروع الذي أصبح خطراً على الدول، تسعى هذه الدول إلى ضرب استقرار المنطقة".

أضاف البيان: "إن ما يجري الآن في دير الزور من فوضى سببه الميليشيات الإيرانية وقوى خارجية وداخلية تريد القضاء على مشروعنا الديمقراطي، وقواتنا قوات سوريا الديمقراطية بكل مكوناتها وقفت سداً منيعاً في وجه المخططات ومحاربة داعش للقضاء على تجارة المخدرات والتي هي مطلب لكل مواطن".

شدد البيان "ندعو شيوخنا وأهلنا لتحكيم العقل وعدم الانجرار وراء هذه المخططات التي تهدف إلى إعادة الفوضى وعدم الاستقرار والأمان في مناطقنا ونهيب بقواتنا قوات سوريا الديمقراطية القيام بواجبها وحماية المكتسبات التي حققها شهداؤنا والحفاظ على السلم الأهلي".

من جانبهم، أدلى شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الطبقة، ببيان أمام مبنى مجلس الأعيان في الطبقة قرئ من قبل شيخ عشيرة الجيس، محمد العطية.

وأكد البيان "بعد أن قامت قوات سوريا الديمقراطية المشكلة من كامل النسيج الاجتماعي السوري بكل مكوناته وأطيافه وروت أرض شمال وشرق سوريا بدماء الشهداء الأبرار لتحرير المنطقة من رجس الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار، هذا الأمر لم يرق لأعداء الحرية والكرامة من داخل المنطقة وخارجها، لذا بدأوا بنسج خيوط المؤامرة وإثارة الفتن مما جعل من واجب قوات سوريا الديمقراطية التصدي لتلك المؤامرة".

أكد البيان "لبت قوات سوريا الديمقراطية نداء أهالي دير الزور لوأد الفتنة وتصدت لتلك المؤامرات من خلال إطلاق عملية "تعزيز الأمن" لاجتثاث الخلايا الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة".

طالب البيان عشائر دير الزور بعدم الانجرار وراء "الإعلام المعادي لشعوب المنطقة وإن كانت هناك بعض الأخطاء أو المطالب فيمكن حلها عن طريق الحوار الأخوي بين الأهالي والإدارة بالطرق السلمية التي تحقن دماء أبناء شعبنا كافة".

(كروب/ف)

ANHA