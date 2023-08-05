تُرحّل دولة الاحتلال اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إلى المناطق التي تحتلها في شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص في كل من سري كانيه وكري سبي وعفرين. رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الغربي، ثامر الشمري، أكد في لقاء مع وكالتنا، أن دولة الاحتلال التركي تستغل السوريين منذ اندلاع الأزمة السورية بهدف تحقيق مصالحها.

وأوضح ثامر الشمري: "دعمت دولة الاحتلال التركي الإرهاب بكافة أشكاله، وساهمت في خراب سوريا بشكلٍ عام وسرقة خيراتها، وفي الوقت الحالي تستغل ورقة اللاجئين السوريين وتضغط على أوروبا وعلى الأمم المتحدة لتحقيق مصالحها".

وقال: "قبل الانتخابات التركية، هددت المعارضة بأنها سوف تطرد اللاجئين السوريين جميعاً، مما جعل الغالبية منهم تتجه إلى انتخاب أردوغان، واليوم بعد نجاحه في الانتخابات بدأ بترحيلهم".

ونوّه الشمري: "هذا اللاجئ الذي مكث في تركيا لسنوات يعمل ويعيش إلى أين سيذهب؟ هل هناك مأوى له؟ الإجابة هي لا؛ لأن أردوغان يسعى عبر اللاجئين السوريين إلى تغيير ديموغرافية المنطقة".

وحذّر الشمري: "مشروع التغيير الديموغرافي الذي تعمل عليه دولة الاحتلال التركي علينا أن لا نغفل عنه، فكثير من اللاجئين السوريين الذين يرحّلهم يريدهم أن يأخذوا أماكنهم في الشمال لتغيير ديموغرافية المنطقة".

وبّين الشمري: "نحن كسوريين متعاطفون مع كل سوري أينما كان، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكل من له ضمير في مشارق الأرض ومغاربها، أن يقف مع قضية اللاجئين السوريين، ويوقف هذه الجريمة النكراء بحقهم".

(خ)

ANHA