تحت شعار "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، نصبت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا أمس الثلاثاء، خيمة اعتصام أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة قامشلو، تضامناً مع الحملة العالمية "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، التي انطلقت في 74 مركزاً حول العالم في 10 تشرين الأول الجاري.

وتوافد اليوم إلى الخيمة في يومها الثاني، أهالي ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، كان في استقبالهم أهالي مدينة قامشلو وأعضاء وعضوات المبادرة الشعبية، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان "لا حياة بدون القائد "، ليقف بعدها المشاركون في الخيمة دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ألقت عضوة المبادرة الشعبية ميديا الحياوي، أولى الكلمات، حيث قالت: "من هنا تصدح أصوات الشعوب تضامناً مع الحملة التي أطلقت في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، نطالب القوى الدولية والمنظمات الإنسانية بالكف عن سياسات غض النظر والسمع، والاستماع لأصواتنا ومطالبنا".

وأوضحت ميديا الحياوي أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط غير ممكن بدون حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية؛ لأنه وضع أسس حل أزمات جميع الشعوب، وعاهدت على تصعيد النضال حتى تحقيق حريته الجسدية.

واتفق مع ميديا الحياوي الإداري في مجلس مقاطعة قامشلو مسعود يوسف، خلال كلمة ألقاها، وأكد أن: "أطروحات القائد عبد الله أوجلان هي الحل الوحيد لحل الأزمة السورية. بفضل فلسفته استطعنا نحن مكونات المنطقة من إدارة مناطقنا في شمال وشرق سوريا"، وطالب بالالتفاف حول النهج النضالي للقائد لتحقيق حريته الجسدية.

وأشارت عضوة مؤتمر ستار في قامشلو حنيفة محمد، إلى أعداد النساء اللواتي شاركن في الاعتصام، وأكدت أن ذلك دلالة إصرار المرأة في السير على النهج النضالي الذي وضعه القائد لهن بفلسفته التحررية، والتي تناصر حرية المرأة وثورتها.

وستستمر فعالية الاعتصام بعرض سنفزيون يتضمن حيثيات المؤامرة الدولية ومصالح القوى الدولية التي شاركت فيها، إلى جانب شرح نظام العزلة والتعذيب المفروض على القائد عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي منذ 25 عاماً.

هذا وتستمر فعاليات الخيمة بتوافد أهالي حيي الغربي والآشورية في مدينة قامشلو لخيمة الاعتصام.

(خ ع/آ)

ANHA