وعقد الكونفرانس الثالث لاتحاد المرأة الشابة في مقاطعة الجزيرة في الـ 2 من شباط الجاري في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

وشارك في الكونفرانس 500 مندوبة ممثلات عن مؤتمر ستار ووحدات حماية المجتمع – المرأة، وقوى الأمن الداخلي – المرأة، وهيئة الداخلية لإقليم الجزيرة، واتحاد جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا وحزب الاتحاد الديمقراطي وعوائل الشهداء.

وتحدثت عدد المشاركات في الكونفرانس لوكالتنا.

نورة حسن التي شاركت في الكونفرانس من مدينة الدرباسية قالت إن الكونفرانس تناول العديد من المواضيع المهمة فيما يتعلق بنضال المرأة الشابة وتنظيم اتحاد المرأة الشابة. وتابعت نورة حديثها بالقول: "لقد عقد الكونفرانس في مرحلة مهمة جداً. فنحن نقترب من يوم 15 شباط، لذلك فإننا سوف نتحرك وفقاً لذلك".

أما جان سلو فقالت بهذا الصدد: "من المواضيع الأساسية التي سوف نوليها أهمية كبيرة هي العزلة المشددة على القائد آبو. وفي الوقت نفسه فإننا بصفتنا كنساء شابات نشارك في حرب الشعب الثورية، من أجل الدفاع عن مكتسباتنا".

عضوة اتحاد المرأة الشابة هناء حسن أشارت في حديثها إلى العزلة المشددة على القائد عبد الله أجلان، وتابعت قائلة: "العزلة لا تستهدف القائد آبو فقط، بل تستهدف جميع الكرد وجميع النساء بشخص القائد آبو. إننا نستنكر العزلة، وسنكون في الميادين والساحات حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

(ك)

ANHA