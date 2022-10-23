تجمّع اليوم الأحد، الآلاف من مكونات مقاطعة الحسكة ونواحي الدرباسية وتل تمر والهول والشدادي والأحزاب السياسية، بالقرب من حاجز بلدة توينة غرب الحسكة، للخروج في مظاهرة جماهيرية تحت شعار "صمتكم هو تعاونكم في إبادتنا".

وتوجه المتظاهرون إلى قاعدة التحالف الدولي في "استراحة الوزير" الموجودة على طريق الحسكة- الدرباسية، للتعبير عن سخطهم ورفضهم للصمت الدولي إزاء هجمات الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا وجبال كردستان.

حمل المتظاهرون، وفي مقدمتهم أمهات السلام، يافطات كبيرة كتب عليها "لا تكونوا شركاء في قتلنا واحتلال أرضنا"، "صمتكم يقتلنا"، و"صمتكم يمهّد الطريق للإبادة"، ورفعوا أعلام الأحزاب السياسية، وسط ترديد الشعارات التي تدعو للمقاومة وتندد بهجمات الاحتلال.

عند وصول المتظاهرين أمام قاعدة التحالف الدولي، تحولت المظاهرة إلى اعتصام جماهيري، للتنديد بصمت قوات التحالف الدولي حيال هجمات الاحتلال المستمرة على جغرافية كردستان ومقاتليها.

وخلال الاعتصام، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، سمر العبد الله، كلمة قالت فيها "ما يحصل في مناطقنا من هجمات هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، واعتداء على الإنسانية جمعاء، ومنافٍ لجميع القوانين الدولية".

وأضافت "تمارس دولة الاحتلال التركي في أرضنا، القتل والتدمير والحرق والتهجير"، موجهة رسالتها إلى التحالف الدولي والمجتمع الدولي "أين أنتم من قتل الأبرياء والأطفال والنساء، فصمتكم يقتلنا ويقتل أطفالنا، إن هجمات الاحتلال التركي هي السبب في إحياء داعش وإعادة الإرهاب إلى مناطقنا".

توجه بعدها وفد إلى قاعدة التحالف الدولي، وسلّم مذكرة احتجاج لقواته، حيال صمته ضد جرائم وانتهاكات وهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة.

لتنتهي الفعالية بالتنديد بهجمات الاحتلال وصمت التحالف الدولي ودعوة شعب المنطقة إلى المقاومة.

(د أ/ل م)

ANHA