وقال مراسلونا المرافقين للحملة، إنّ قوات سوريا الديمقراطية وخلال المرحلة الثانية من الحملة تقدّمت 20 كيلو متر لتصبح متقدّمة منذ يومها الأول إلى اليوم الرّابع ١٢٠ كم طولاً وبعرض ٧٠ كم.

وأكّدوا بأنّه وخلال تمشيط المنطقة التي تقدّموا فيها اليوم، تمكّنت قسد من إلقاء القبض على ١١ من عناصر خلايا داعش والمشتبه بهم، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ بداية الحملة حتى الآن إلى ٦٦ مرتزقاً.

هذا ومن المتوقّع أن تنطلق المرحلة الثالثة من حملة "ردع الإرهاب" في أي لحظة لتشمل القرى الشرقية والشمالية لمدينة دير الزور بعد الانتهاء من تمشيط الصحراء، والأرياف الجنوبية لمدينة الحسكة.

(ب ر/ل)

ANHA