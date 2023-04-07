شارك اليوم، المئات من مكونات ناحية تربه سبيه في مراسم تشييع جثمان عضو قوات سوريا الديمقراطية، الشهيد جميل تربه سبيه، الاسم الحقيقي جميل جمعة الشيخ هندي، الذي استشهد نتيجة مرض عضال.

مراسم تشييع جثمان الشهيد جميل الشيخ هندي نُظمت في مزار الشهيد دلشير بقرية دكري، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء؛ بعدها أشاد عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه محمد زكي إبراهيم بعظمة الشهداء، ونضالهم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار لعموم أبناء شعبهم.

وجدد خلال مراسم التشييع عضو المجلس العسكري في مقاطعة قامشلو محمد زيدان التزامهم بحماية أرض الوطن والشعب من كافة الهجمات.

كما نوّه رفيق درب الشهيد جميل، القيادي في فوج الشهيد آرتيش شفان ديرك إلى إصرار الشهيد جميل في حمل السلاح والدفاع عن أبناء شعبه على الرغم من مرضه، وأوضح "لقد كان أحد الأبطال الذين وقفوا ضد ما تعرضت له مناطقنا من هجمات".

وعاهد ابن الشهيد جميل، أحمد جميل الشيخ هندي بأنهم ماضون في طريق النضال والمقاومة، وقال "قدّمنا 4 شهداء، ومستعدون لتقديم المزيد من الشهداء من أجل حرية وكرامة شعب المنطقة".

بعدها قُرئت وثيقة الشهادة وسلمت لذوي الشهيد جميل هندي، ثم وُري جثمانه الثرى في مزار الشهيد دلشير.

(أ ب)

ANHA