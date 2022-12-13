في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، نظم مؤتمر ستار، ندوة حوارية، شاركت فيها عضوات المؤسسات المدنية، وممثلات عن الأحزاب السياسية في الناحية.

بدأت الندوة التي عقدت في قاعة مجلس عوائل الشهداء في تل تمر، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت عضوة مؤتمر ستار في الناحية، زهرة أمين، مقتطفات من المجلد الخامس للقائد عبد الله أوجلان، المعنون باسم "مانيفستو الحضارة الديمقراطية/ القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية".

بعد الانتهاء من قراءة المقتطفات، فتح باب النقاش حول دور المرأة ونسبة تمثيلها في المجتمع بنسبة ضئيلة قبل ظهور حركة حرية كردستان، وبعد ظهور الحركة وتعرفها على فكر وفلسفة القائد أوجلان الذي أولى أهمية كبيرة لها.

المشاركات من المكون الآشوري، أكدن أن القائد عبد الله أوجلان أصبح "بمثابة والد لكل شعوب المنطقة"، وشددن "علينا التكاتف وتكثيف مسيراتنا لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان؛ فنحن بفضل فلسفته أبصرنا حقوقنا وواجباتنا، ونفتخر بأن يكون قائداً لنا".

بدورها، قالت عضوة ديوان القضاة في النيابة العامة بناحية تل تمر، ندى أحمد: "إن من أكثر الأفكار تأثيراً في العصر الحديث التي دعت إلى تحرر المرأة، كانت أفكار وفلسفة القائد أوجلان، حيث أنه اتخذ من حرية المرأة حرية لجميع الشعوب".

وأوضحت "مضمون المجلدات الخمسة للقائد أوجلان، يؤكد على ضرورة تحرر المرأة ذهنياً وجسدياً".

وفي مدينة الحسكة، عقد مؤتمر ستار، ندوة حوارية مشابهة، شاركت فيها ممثلات عن الأحزاب السياسية والمجالس المدنية التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مركز جنولوجيا في مقاطعة الحسكة، عليا إمارة، كلمة استهلتها بالحديث عما أحدثته أفكار وفلسفة القائد أوجلان من تغيير على الذهنية الذكورية.

ونوهت إلى أن فلسفة القائد أوجلان لم تكن محصورة في إطار تحرر المرأة فقط، بل ركزت على أهمية تخلص الرجل من الذهنية السلطوية الممتدة منذ 5 آلاف عام.

(كروب/ي م)

ANHA